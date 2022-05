"Influencer Cercasi", ultimi giorni per partecipare al contest: in palio un contratto di lavoro

Il Centro Commerciale CinecittàDue lancia "Influencer Cercasi", un'iniziativa che ha come obiettivo trovare il miglior volto e la miglior voce del Centro Commerciale.

La figura che il centro commerciale in zona Tuscolana sta cercando, infatti, dovrà raccontare sui social l’offerta commerciale, i servizi e gli eventi che caratterizzano la vita del Centro, da oltre 30 anni punto di riferimento dello shopping e del tempo libero dei romani.

Molto più di un talent, l’evento è un’opportunità formativa vera e propria che offrirà a 15 candidati, selezionati da una giuria qualificata, la possibilità di partecipare a un Workshop che prevede diversi incontri teorici pratici. L’iniziativa si rivolge a giovani dai 18 ai 35 anni, con profilo Instagram pubblico, già seguiti da un minimo di 1.000 followers.

Come candidarsi

Dal 12 aprile al 10 maggio gli aspiranti influencer potranno candidarsi gratuitamente compilando il form sul sito www.cinecittadue.com e fornendo dati e documentazione richiesta, fra cui un video di presentazione delle proprie capacità comunicative.

Una giuria tecnica selezionerà le candidature, convocando a un primo casting i concorrenti più idonei in base a motivazione, simpatia, chiarezza espositiva, capacità di utilizzo dei social. Durante la giornata di casting verrà selezionato il gruppo dei 15 finalisti che accederanno al corso di formazione gratuito, nel quale saranno approfondite materie fondamentali: come utilizzare al meglio Instagram; come ottenere foto perfette; l’importanza della community; food e fashion photography; storytelling; rapporti con i brand; utilizzo di Facebook, Pinterest, Blog.

Le lezioni saranno tenute da esperti e professionisti del settore, sia online che in presenza e si completeranno di attività pratiche svolte all’interno del Centro Commerciale, nel mese di maggio.

Al termine del percorso formativo, la giuria decreterà il vincitore del Contest tra coloro che si saranno distinti maggiormente. Il finalista si aggiudicherà un contratto di collaborazione occasionale della durata di un anno, con un contributo complessivo netto di 1.500 euro. Non un semplice premio, quindi, ma una reale opportunità lavorativa e un’occasione di crescita professionale.

Le candidature dovranno pervenire entro il 10 maggio 2022, previa registrazione sull’apposita sezione del sito https://www.cinecittadue.com/.

Il progetto è realizzato dal Centro Commerciale CinecittàDue in collaborazione con il Gruppo Arte&Moda, che opera da oltre 30 anni nei settori moda, formazione e organizzazione eventi.