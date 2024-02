"Cercasi assistenti bagnanti": MagicLand apre le selezioni

MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone, cerca 50 assistenti bagnanti da inserire all’interno del proprio organico.

Il personale presterà servizio presso MagicSplash, il Parco Acquatico di MagicLand inaugurato la scorsa estate. Il parco sosterrà tutti i costi per far conseguire il brevetto ai candidati che ne saranno sprovvisti e che desiderano intraprendere questo percorso professionale.

A partire da fine febbraio, infatti, verrà organizzato, in collaborazione con Centro Nuoto Italia, un corso di Assistente Bagnanti, completamente a carico del Parco, per il conseguimento del Brevetto rilasciato da FIN (Federazione Italiana Nuoto). Coloro che lo conseguiranno (così come quelli che si candideranno e sono già in possesso del Brevetto) verranno assunti con un contratto di lavoro stagionale a tempo determinato.

I requisiti richiesti da MagicLand

I requisiti richiesti sono: maggiore età, disponibilità a lavorare su turni nel weekend e durante il periodo estivo ed essere automuniti. A tutti gli assunti verranno inoltre impartiti anche dei corsi di formazione specifici sulle procedure operative di un parco acquatico come MagicSplash. Tutti gli interessati, muniti o no di brevetto, potranno trovare tutte le informazioni sulla posizione e candidarsi al seguente link: https://magicland.it/it/lavora-con-noi