Business Camp: l'Academy per diventare Consulenti Digitali per Citynews

Citynews ha dato il via alla 14ª edizione del suo prestigioso Business Camp, un'esperienza formativa progettata per plasmare i futuri Consulenti Digitali. Questo percorso innovativo promette di trasformare giovani talenti in consulenti digitali esperti, combinando formazione in aula e sul campo.

Ideato dal principale editore digitale italiano, il programma offre sessioni formative in aula a Roma arricchite da esperienze di formazione sul campo, il tutto potenziato da elementi di gamification in tutti i moduli e da esercitazioni in classe individuali e di gruppo.

Il percorso formativo, che si estende su 3 mesi, spazia dalla consulenza alla creazione di campagne di comunicazione complete, marketing e digital advertising. Durante il corso, i partecipanti vivranno un'esperienza pratica affiancando colleghi senior in ufficio e negli appuntamenti con clienti reali, immergendosi nel mondo del lavoro. Al termine delle 180 ore di aula, tutti i partecipanti avranno l'opportunità di svolgere 5 settimane di affiancamento a colleghi senior del team di Direct Sales di Citynews con un portafoglio clienti dedicato e l’obiettivo di mettere in pratica le competenze acquisite durante il corso.

Il Citynews Business Camp non è solo un corso formativo, ma un trampolino di lancio nel competitivo mondo del lavoro digitale, fornendo le competenze essenziali per una carriera di successo.

E quale modo migliore di concludere questo viaggio di crescita? Il Citynews Business Camp non solo offre una retribuzione per il tuo impegno, ma ti accompagna in questa avventura offrendoti trasferimenti e alloggi gratuiti, rendendo il tuo percorso formativo ancor più accessibile e coinvolgente.

E la vera sorpresa? I partecipanti più talentuosi avranno l'incredibile opportunità di unirsi ai consulenti digitali del team Direct Sales presso Roma, trasformando così la passione in una carriera di successo.

Candidati subito per Citynews – Direct Sales (Roma) oppure, se ancora non sei convinto e vuoi conoscere tutti i dettagli del progetto, iscriviti al prossimo Digital Open Day durante il quale i team di risorse umane e formazione illustreranno tutte le fasi del corso, dalla selezione alle lezioni in aula a Roma, fino allo svolgimento del ruolo sul territorio. Ascolterai i pareri dei ragazzi che hanno già vissuto l’esperienza del Business Camp e sono attualmente nell’organico di Citynews.

Calendario Digital Open Day:

18 Gennaio 2024 ore 10:00: Registrati

25 gennaio 2024 ore 15:00: Registrati

Preparati a varcare la soglia del digitale con il Business Camp di Citynews e a dare il via a un capitolo straordinario della tua crescita professionale!