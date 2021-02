Biosalus Italia proposte di lavoro per diversi profili

Biosalus Italia, azienda leader nella produzione e commercializzazione di depuratori d’acqua e di purificatori d’aria, ha attivato un processo di recruiting per la selezione di nuovi collaboratori in diversi reparti: consulenti, manager, direttori commerciali, responsabili di filiale, amministrativi, addetti all’assistenza clienti, segretarie, tecnici installatori manutentori e magazzinieri.



Oggi, lavorare per Biosalus Italia rappresenta una buona opportunità per operare in un ampio mercato e ben retribuito. I suoi collaboratori altamente specializzati, ad oggi circa 700, promuovono i prodotti aziendali nell’ambito della salute e del benessere, destinati ad attività commerciali (come: studi medici, farmacie, uffici, ristoranti, spa e centri sportivi) e a singoli privati. Nel 2021 è previsto un significativo ampliamento. Biosalus italia, infatti, ha registrato una nuova fase di crescita delle attività, nonostante le problematiche dovute al COVID-19. Entro l’anno svilupperà la sua presenza sul territorio nazionale tramite l’apertura di nuove sedi: dalle 24 attuali arriverà a contarne ben 30.



La ricerca di personale costituisce per BIOSALUS Italia, la base per una solida e strutturata crescita aziendale. Per questo, la fase di ricerca dei candidati ideali rappresenta un momento delicato a cui dedicare adeguata attenzione.

La selezione del nuovo personale è finalizzata a garantire la massima copertura ed efficienza nelle zone in cui l’azienda opera, assicurando ai futuri collaboratori un percorso professionalizzante e una solida opportunità di carriera.

L’azienda seguendo l’impronta di molti franchising americani, offre un periodo di formazione retribuita, la cui durata varia da uno a tre mesi. Ciascun candidato per entrare a far parte della grande famiglia Biosalus, indipendentemente dal ruolo prescelto, seguirà una dettagliata formazione in aula seguita da un periodo di acquisizione delle skills sul campo.



La parte teorica s’incentra sull’apprendimento di nozioni tecnico-scientifiche, con approfondimenti dedicati all’aria e all’acqua, alla corretta analisi sulla loro qualità, alle caratteristiche e alle potenzialità degli impianti Biosalus Italia e sulla conoscenza delle strategie operative dei dipartimenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Contestualmente gli aspiranti collaboratori, per mettere in pratica le competenze acquisite e per perfezionarle direttamente sul campo, svolgeranno un periodo di training affiancati da tutor esperti, confrontandosi con le problematiche e le esigenze dei potenziali clienti presso attività commerciali o domicili di propria scelta.

Competenze e abilità sono, infatti, le fondamenta su cui i collaboratori svolgono il proprio lavoro per soddisfare con conoscenze specifiche le esigenze dei clienti e per garantire con sicurezza un’alta precisione delle informazioni in qualsiasi mansione.

Entrare in Biosalus Italia significa investire sul proprio futuro. Scopri di più e candidati qui: Lavoro Biosalus Italia .