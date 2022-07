Si cercano 4mila carabinieri: il bando, ecco come candidarsi

Fino all'11 agosto 2022 è possibile presentare domanda per entrare a far parte dell'Arma dei carabinieri. I posti disponibili dell'ultimo bando sono 4.198. Un carabiniere percepirà 19.276,54€ lordi annui, che mensilmente corrispondono all’incirca a 1.606,37 euro lordi. Mentre il capitano che avrà uno stipendio annuale di 27.564,08€, mensilmente riceverà all’incirca 2.297 euro lordi. Entrate a cui si aggiungono altre voci (straordinari, indennità).

2.910 sono i posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio; 1.247 sono quelli per i cittadini italiani che non abbiano superato il 26esimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a 28 anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare; 32, invece, per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

La selezione prevede un iter che parte dalla domanda di ammissione. Poi c'è un test d'esercitazione e una prova scritta ufficiale. Una volta usciti i risultati ci sono le prove psico-fisiche, attitudinali e di efficienza fisica. Infine la graduatoria finale.

Qui il bando e tutte le informazioni per candidarsi.