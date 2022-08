Le offerte di lavoro per Atac

Generazione Vincente S.p.A. – Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D. Lgs. 276/2003 – prot. N. 1110/SG ha avviato lo svolgimento delle attività di selezione di Operatori di esercizio (Autisti) da inserire presso ATAC S.p.A. La procedura selettiva è di tipo privato e non dà luogo ad alcun obbligo di Generazione Vincente S.p.A. o di ATAC S.p.A. di sottoscrizione di un contratto di lavoro. La data prevedibile per l’avvio del rapporto di lavoro in somministrazione è entro il giorno 30.09.2022.

Tenuto conto delle effettive esigenze di servizio, l’eventuale assunzione in somministrazione a tempo determinato presso Generazione Vincente S.p.A. potrà avvenire solo in caso di superamento di tutte le fasi dell’iter selettivo e del giudizio di idoneità alla mansione in sede di visita medica preassuntiva. Generazione Vincente S.p.A. – Agenzia per il Lavoro si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione di candidati che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e/o che abbiano procedimenti penali pendenti, e ciò anche in caso di superamento da parte di questi ultimi di tutte le fasi dell’iter selettivo.

Requisiti del personale per l'ammissione a operatori di esercizio (autisti)

Per l’ammissione alla selezione per Operatore di Esercizio da inserire con contratto a termine in somministrazione sono prescritti i seguenti requisiti minimi che dovranno essere mantenuti fino all’eventuale effettivo inserimento in Generazione Vincente S.p.A. L’accertamento del mancato possesso di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla selezione stessa:

Essere in possesso di regolare documento di Patente di Guida di categoria D o E (nella ipotesi di patente scaduta/in scadenza la stessa dovrà essere rinnovata entro la data di convocazione al colloquio psicoattitudinale pena l’esclusione dalla selezione).

Essere in possesso di CQC Persone in corso di validità (nella ipotesi di CQC Persone scaduta/in scadenza la stessa dovrà essere rinnovata entro la data di convocazione al colloquio psicoattitudinale pena l’esclusione dalla selezione).

Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (Licenza Media).

Possedere idoneità psicofisica alla mansione.

Essere privi di condanne definitive o di procedimenti penali pendenti per reati incompatibili con la mansione richiesta (es. : condanna per guida in stato di ebrezza).

Assenza di precedenti rapporti di lavoro con ATAC SpA cessati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Comprovata esperienza lavorativa nella guida e movimentazione di autobus.

Domanda di partecipazione

L’iscrizione alla selezione può avvenire esclusivamente mediante la compilazione di tutti i campi del form on line disponibile in calce al presente annuncio sul sito lavoro.generazionevincente.it seguendo le indicazioni ivi riportate.

Il form on line dovrà essere compilato integralmente con tutte le informazioni richieste a pena di esclusione dal processo di selezione. Si precisa che non verranno prese per nessun motivo in considerazione le domande di iscrizione pervenute mediante canali/modalità diverse da quelle sopra indicate.

A tutti i candidati verranno rilasciate, al momento della registrazione sul sito lavoro.generazionevincente.it credenziali di accesso: Id utente e password (Per accedere al profilo del candidato basterà cliccare su login in alto a destra sul sito lavoro.generazionevincente.it).

I documenti da presentare

Curriculum Vitae sottoscritto ed aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione nel quale specificare la comprovata esperienza lavorativa nella guida e movimentazione di autobus.

Modello di autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, nel quale sarà richiesto di attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti (Puoi scaricare il modello di dichiarazione 445/2000 cliccando qui)

L’assenza di condanne penali passate in giudicato e/o di procedimenti penali pendenti sarà oggetto di autocertificazione che il candidato dovrà presentare alla data di svolgimento dei colloqui psicoattitudinali, pena l’esclusione dalla selezione.

L’iscrizione alla selezione comporterà l’accettazione incondizionata delle modalità di reclutamento e selezione adottate da Generazione Vincente S.p.A.

Titolari del trattamento dei dati conferiti dai candidati

Generazione Vincente S.p.A., con sede legale in Napoli alla Via G. Porzio Isola E 7. I dati di contatto del DPO sono presenti all’interno della privacy policy di Generazione Vincente S.p.A. visionabile al link www.generazionevincente.it/privacy.

Le candidature avvengono direttamente sul portale di Generazione Vincente S.p.A. ed i dati forniti vengono trattati nel rispetto delle finalità individuate all’interno della privacy policy di ogni titolare del trattamento. Nell’ambito della informativa, viene anche specificato che i dati possono essere comunicati a soggetti esterni nei limiti del perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati conferiti.

Iter di selezione

La selezione avverrà attraverso le fasi di valutazione elencate di seguito; ciascuna fase dovrà essere positivamente superata per consentire l’accesso alla successiva.

Screening candidature

Valutazione delle domande con accertamento del possesso dei requisiti minimi obbligatori richiesti.

Colloqui psicoattitudinali

I candidati sosterranno un colloquio svolto da Responsabili alla Selezione della società Generazione Vincente S.p.A. I candidati dovranno presentarsi al colloquio, che potrà avvenire anche in modalità on line, muniti dell’originale e di una fotocopia che sarà trattenuta, dei seguenti documenti:

Documento di riconoscimento in corso di validità;

Curriculum Vitae sottoscritto ed aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione nel quale specificare la comprovata esperienza lavorativa nella guida e movimentazione di autobus (debitamente sottoscritto);

Modello di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (debitamente sottoscritto) attestante il possesso dei requisiti minimi richiesti;

Patente di guida categoria D o E in corso di validità;

CQC Persone in corso di validità;

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente sottoscritta, attestante l’assenza di condanne penali passate in giudicato e/o procedimenti penali pendenti, da consegnare in busta chiusa (Puoi scaricare il modello di dichiarazione 445/2000 CLICCANDO QUI).

Comprovata esperienza lavorativa nella guida e movimentazione di autobus.

La mancata presentazione della documentazione indicata ai precedenti punti comporterà l’esclusione definitiva dalla selezione.

Visite mediche di idoneità alla qualifica di operatori di esercizio

I candidati saranno convocati alla visita medica secondo le insindacabili esigenze di servizio di ATAC SpA. Si specifica che il costo della visita medica sarà integralmente a carico dei candidati. Il superamento della visita di idoneità alla mansione non costituirà di per sé titolo per l’assunzione in servizio, la quale resterà inoltre e comunque subordinata alle insindacabili esigenze organizzative e produttive. Si specifica, infine, che la non idoneità fisica alla mansione comporterà la definitiva esclusione dalla selezione.

Modalità di inserimento

L’assunzione è prevista con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed inquadramento nella figura professionale di operatore di esercizio par. 140 ex CCNL Autoferrotranvieri con orario di lavoro 39h settimanali. Saranno applicate le norme di legge nonché della disciplina economica e normativa prevista dal CCNL Autoferrotranvieri e dal CCNL Agenzie per il Lavoro con esclusione del trattamento aziendale (ATAC SpA) ERA1 per l’intero periodo del rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Gli eventuali assunti saranno assegnati a strutture/siti aziendali individuati da ATAC S.p.A. in base a proprie esigenze organizzative e produttive tra le sedi dislocate nel Comune di Roma Capitale.

La mancata presentazione della documentazione richiesta da Generazione Vincente S.p.A. ai fini del perfezionamento delle procedure di assunzione, la rinuncia alla sede assegnata, l’assenza alla seconda convocazione da parte dell’azienda per la formalizzazione dell’iter di assunzione nonché la mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo nei termini previsti comporteranno la definitiva esclusione dall’inserimento.

Pubblicazione annuncio di operatori di esercizio (autisti)

In conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal Titolare del trattamento con strumenti elettronici e non elettronici esclusivamente per le finalità di gestione della selezione in oggetto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste da legge.

I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 e Reg. UE 2016/679 – all’indirizzo web: lavoro.generazionevincente.it/privacy/

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sul form on line presente in calce al presente annuncio sul sito lavoro.generazionevincente.it

Non saranno accettate candidature pervenute con modalità difformi rispetto a quella indicata.

Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica sarà possibile scrivere al seguente indirizzo mail: napoli@generazionevincente.it

Per informazioni su OPERATORI DI ESERCIZIO (Autisti) sarà possibile scrivere al seguente indirizzo mail: napoli@generazionevincente.it, non saranno prese in considerazione richieste provenienti da canali di comunicazione diversi dal suindicato indirizzo e-mail.

Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.903/77 – D. Lgs. n.198/2006)

I candidati ambosessi L. 903/77 – D.Lgs. n. 198/2006, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016/679