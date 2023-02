Mc Donalds assume 300 persone a Roma

Il McDonald's Job Tour, l'evento itinerante per le nuove assunzioni McDonald's è arrivato a Roma. La famosa catena di fast food è alla ricerca di nuovo personale per i suoi ristoranti della Capitale.

McDonald's conta a Roma più di 2mila dipendenti fra i suoi 52 ristoranti, 15 McDrive e 42 McCafé ed è alla ricerca di 300 nuove persone pronte a mettersi in gioco. Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno. Per loro pronti contratti part-time o full-time, in base alle esigenze del ristorante, e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, chiaramente considerato il numero di ore lavorative settimanali.

Questa ricerca di personale rientra nel piano di crescita nazionale, che anche quest’anno prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia. McDonald’s. I numeri dicono che il 62% dei dipendenti è rappresentato da donne che sono il 50% degli store manager, mentre il 55% dei dipendenti ha meno di 29 anni e il 32% è studente. Un’opportunità di lavoro stabile e concreta, dove il 92% delle persone è assunto con contratto stabile.

I primi colloqui si sono tenuti nella giornata di ieri presso la Sala Regus del WOLIBA BUSINESS PARK in via Laurentina 449. Qui, i 200 candidati hanno avuto la possibilità di sostenere un colloquio individuale e di incontrare e confrontarsi con i dipendenti dei ristoranti cittadini. Chi fosse interessato può ancora inviare la propria candidatura direttamente attraverso il sito mcdonalds.it?al seguente link.