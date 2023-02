Commessi e agenti immobiliari: a Roma e nel Lazio è boom di richieste

Con l’83% Roma è la terza provincia d’Italia per numero di offerte di lavoro da parte delle aziende. Questo è quanto emerge dall’Osservatorio Mercato del Lavoro 2022 realizzato da InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online.

A completare il quadro regionale, col Lazio collocato come quinta regione italiana col 6% delle offerte e che ha registrato circa 25mila annunci di lavoro su InfoJobs nel 2022, troviamo Latina (7%), Frosinone (5%), Viterbo (3%) e Rieti (2%).

Fra le categorie professionali più richieste nella regione troviamo Addetto Vendita, Agente di Commercio, Agente immobiliare, Operatore di call center, Magazziniere. Nel dettaglio: Vendite (12,3%), seguita da Commercio, GDO, Retail (11,3%), Amministrazione, Contabilità, Segreteria (10%). Proprio quest’ultima categoria professionale risulta essere in crescita anno su anno del +18,5%. Il Lazio registra anche una crescita importante anche nella categoria Turismo e Ristorazione con +68,6 %. Significativa anche la ricerca dal Consulente Aziendale all’Addetto alla pulizia camere.

Il ruolo di InfoJobs è quello di facilitare l’incontro fra azienda e candidato e nel Lazio sono oltre 800 le aziende che usufruiscono di InfoJobs e che hanno effettuato oltre 145.000 ricerche in database per assicurarsi uno dei talenti presenti in piattaforma: “La rilevanza degli strumenti digitali per il mercato del lavoro è confermata dall’evoluzione delle aziende nella consultazione del database – dichiara Filippo Saini, Head of Job di InfoJobs – “Quando le aziende sono orientate alla ricerca mirata del miglior talento, accanto al classico annuncio di lavoro scelgono sempre più spesso strumenti che riescano a garantire una maggiore velocità ed efficacia dei processi di selezione”.