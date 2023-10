La Camera di Commercio inaugura un nuovo spazio dedicato ai cittadini e alle imprese

Da oggi, lunedì 2 ottobre, in via Appia Nuova 214 è operativo il PID (Punto Impresa Digitale) il nuovo spazio per imprese e cittadini per ampliare l’erogazione dei servizi digitali promossi dalla Camera di Commercio di Roma.

Presso gli sportelli del PID sarà possibile ottere il rilascio dello Spid, della Firma digitale/CNS o l’attivazione del Cassetto digitale dell’imprenditore, il tutto senza prendere appuntamento, ma anche ottenere informazioni relative a contribuiti e incentivi messi a disposizione delle imprese da parte della Camera di Commercio. In questo filone rientrano vari bandi quali “Voucher Digitali”, “Sviluppo Impresa”, “Nuove Imprese”, “Idea Innovativa” (per una nuova imprenditorialità al femminile), “Certificazione Competenze” e il bando “ITS Academy” (borse di studio).

Lorenzo Tagliavanti Presidente della Camera di Commercio di Roma sottolinea l’impegno nei confronti dell’imprenditoria locale e il posto d’apertura: “Abbiamo scelto di aprirlo in un quartiere densamente popolato per offrire un concreto servizio di prossimità a tutti coloro che ne hanno bisogno. Verranno fornite informazioni sulle attività dell’Istituzione e sui servizi a disposizione delle imprese. Si tratta di un’importante opportunità per aumentare e migliorare la digitalizzazione del nostro sistema imprenditoriale”.

Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00. Il giovedì orario di chiusura posticipato alle ore 18:00