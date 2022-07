I lavoratori Gros di Setteville hanno vinto: stipendi più alti e contratti a tempo indeterminato

L’unione fa la forza. È bastato un singolo giorno di sciopero, che ha coinvolto praticamente tutti i lavoratori, per trovare un accordo con l’azienda. Gli operatori del magazzino Gros di Setteville, frazione di Guidonia, avevano incrociato le braccia lo scorso 5 luglio, per chiedere nuovi contratti, stipendi più alti e maggiori tutele. Dopo giorni d trattative, portate avanti dal sindacato Si Cobas, i lavoratori hanno vinto la loro battaglia.

Aumenti fino a 400 euro

“Devo dire che le cose sono andate molto bene – affermano a RomaToday i rappresentanti di Si Cobas - già dal giorno dopo lo sciopero di inizio luglio, la controparte ha detto che era intenzionata ad applicare il contratto della logistica, che era quello che i lavoratori chiedevano”. Via quindi i contratti “pirata”, che prevedevano una paga base di 900 euro lordi, per un tempo pieno di 40 ore. I lavoratori arrivavano a guadagnare 1100-1200 euro con dentro il pagamento delle ferie non godute, della tredicesima e del tfr. Adesso, invece, il contratto sarà quello della logistica, con un incremento medio in busta paga di 300-400 euro.

Contratti a tempo indeterminato

“Sono stati stabilizzati a tempo indeterminato tutti i lavoratori – spiega ancora il Si Cobas – abbiamo ottenuto anche i livelli per chi aveva raggiunto l’anzianità. Anche a livello di tutele la situazione ora è notevolmente migliorata”. Prima, infatti, il datore di lavoro poteva decidere se chiamare o lasciare a casa il lavoratore. Una possibilità che, secondo il sindacato, poteva diventare un mezzo di ricatto. Ora questa modalità non esiste più e gli operatori non dovranno più vivere “alla giornata”.

Due lavoratori del magazzino, all’alba delle proteste, si erano impegnati sindacalmente e l’azienda, proprio per evitare quanto poi è accaduto, ovvero la protesta dei colleghi, non li aveva fatti andare a lavorare. “Siamo riusciti a far reintegrare i due lavoratori rimasti fuori – sottolinea il Si Cobas – questo è stato possibile grazie all’unione degli operai che si sono compattati. Tutti i lavoratori sono molto contenti, abbiamo tenuto nei magazzini la nostra prima assemblea per spiegare i risultati ottenuti. Il merito è tutto di chi lavora nel magazzino e della grande unione dimostrata durante lo sciopero”.