La nuova idea di macelleria con cucina sbarca a Balduina

ROMA - La Macelleria di Cotte & di Crude, forte del motto "la nostra concorrenza è nella qualità", apre il suo terzo locale presso il quartiere Balduina. L'inaugurazione, pensata in ogni dettaglio per accogliere tutti gli amanti del buon cibo, si svolgerà giovedì 19 maggio 2022 dalle 10:00 alle 20.30 in via Ugo de Carolis 42/46.

Il format dell'attività gastronomica nasce pensando ad una nuova idea di macelleria con cucina: un vero e proprio emporio del gusto dove assaporare piatti unici, stando comodamente seduti ai tavoli. Si tratta di una boutique in cui acquistare le migliori bistecche italiane ed internazionali, selezionate e frollate ad arte da un team di maestri macellai.

Emporio del gusto

La proposta enogastronomica è ampia e ricercata grazie ai gustosissimi preparati di carne, ogni giorno freschi e personalizzabili secondo le esigenze dei clienti. Alcuni esempi? Rollé ai funghi porcini, tartare di finissimo manzo con scaglie d'oro commestibile, polpette alle spezie orientali, e molto altro ancora. Ricercata anche la proposta del banco gastronomia, che offre una scelta di incredibili sapori del made in Italy con prodotti D.O.P e D.O.C.G.

Quali sono gli altri locali a Roma

Il marchio La Macelleria di Cotte & di Crude nasce nel 2018 da un'idea della famiglia Guidoni che, con la Guidoncarni, è già leader nella distribuzione di carne nel Lazio e fornitore di alcune realtà tra le più importanti della GDO.

Il primo locale è stato quello in Largo di Vigna Stelluti, angolo Via Pompeo Neri 46/48, nel cuore di Vigna Clara. Ha seguito - poi - l'apertura in Via degli Strauss 100/108 all'Infernetto; e adesso la nuova attività gastronomica - come già detto - è collocata in Via Ugo de Carolis 42/46.

"Sono felice di invitarvi tutti a scoprire questa nuova macelleria. Un traguardo importante per la nostra azienda innovativa, specializzata nel settore alimentare. Siamo fieri di essere arrivati con impegno alla quarta generazione aziendale", ha affermato l'amministratore Ruggero Guidoni.

Tutte le macellerie del gruppo offrono servizi esclusivi ai clienti, come la possibilità di gustare i piatti e le bistecche scelte direttamente nei locali della macelleria grazie al servizio di cucina espressa; ma anche la possibilità di realizzare catering su misura a domicilio. Inoltre i clienti possono effettuare i propri ordini in negozio e poi ricevere la spesa direttamente a casa grazie al servizio di delivery. Ma non solo: nei prossimi mesi verrà attivato un nuovo canale, cioè quello della vendita online tramite un'applicazione - attualmente - in fase di sviluppo.