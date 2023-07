Ikea apre in viale Regina Margherita

In viale Regina Margherita 130, nel quartiere Salario, è stato inaugurato un nuovo punto vendita Ikea Italia. Il nuovo Plan & Order Point di 450 metri quadri permetterà ai cittadini romani di pianificare i diversi spazi della propria abitazione col supporto di consulenti esperti dell’azienda oppure ordinando i prodotti e le soluzioni d’arredo proposti, scegliendo il servizio di consegna più opportuno.

Si tratta soltanto dell’ultimo punto vendita Ikea nella Capitale che sigilla l’ecosistema di IKEA a Roma, con la possibilità di avere un touchpoint entro i 15 minuti: dalle tradizionali ”scatole blu” di Anagnina e Porta di Roma, aperte rispettivamente nel 2000 e nel 2005, al Planning Studio di Gregorio VII nato nel 2019 fino al nuovo XS Store di Fiumicino, inaugurato lo scorso mese di marzo.

“L’apertura del nuovo Plan & Order Point segna un’ulteriore tappa nel nostro percorso per essere sempre più accessibili e a misura del cliente” dichiara Ivan Gardini, City Manager IKEA Roma che aggiunge - “Ogni cittadino romano potrà, di volta in volta, decidere come e dove interagire con noi grazie ad un’ampia offerta che integra al canale e-commerce una capillare rete di touchpoint fisici, facilmente raggiungibili, dove trovare ispirazione per soluzioni d’arredo”.

Al taglio del nastro erano presenti Ivan Gardini, City Manager IKEA Roma, Daniele Caldarelli, Presidente AIPD-Roma, Rosario Caffo, Expansion Manager IKEA Italia, Ilaria Antoniello, Deputy Market Manager IKEA Roma e Nicoletta Martellucci, Responsabile Plan & Order Point Regina Margherita.

L’apertura del nuovo centro coinvolge Ikea anche nel supporto all’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) col progetto “La Casa di Lorenzo” per accogliere persone con sindrome di Down. Si tratta di una vera e propria abitazione da condividere con il gruppo (ogni partecipante avrà una copia delle chiavi) e di cui prendersi cura a cui Ikea donerà un’intera cucina.