Nubifragio in Sabina, la Coldiretti chiede lo stato di calamità

Una terra famosa soprattutto per le ciliegie e gli ulivi. Da lì arrivano l’olio della Sabina ed altri prodotti gastronomici inimitabili. Le bombe d’acqua che si sono abbattute sul Lazio nelle ultime ore rischiano di distruggere i raccolti in particolare nelle zone di Palombara Sabina e Moricone, nella Sabina romana. Due centri con la vocazione per l’agricoltura e che fanno dei loro prodotti un vanto da esportare in Italia e nel mondo.

Nubifragio

Il nubifragio di domenica 4 giugno ha lasciato delle profonde cicatrici in quei territori tanto che la Coldiretti di Roma ha richiesto, insieme al sindaco di Palombara Sabina, Alessandro Palombi, il riconoscimento dello stato di calamità da parte della Regione Lazio.

Secondo una prima stima della federazione provinciale e del presidente di sezione di Coldiretti di Palombara Sabina, Massimiliano Di Carlo, che in queste ore sta raccogliendo le numerose segnalazioni delle aziende agricole, tra le colture danneggiate, sia dall’allagamento che dalla grandine, figurano soprattutto quelle frutticole e olivicole. Queste ultime erano state già compromesse dai precedenti giorni di pioggia, che ne avevano compromesso l’allegazione. Colpita gravemente anche la viabilità rurale a causa dello smottamento dei greti dei fiumi.

Danni

Difficile, per ora, quantificare i danni a livello economico. Giuseppe Casu, direttore di Coldiretti Roma, ha spiegato in una nota di essere “costantemente in contatto con il Sindaco di Palombara Sabina, Alessandro Palombi, che si é già attivato per il riconoscimento della calamità naturale”. Solo la scorsa settimana sono stati devastati oltre 600 ettari di terreni agricoli a Magliano Sabina dalla violenta grandinata che si è abbattuta su Rieti e provincia, causando danni ch,e secondo una prima stima della federazione provinciale di Coldiretti Rieti, ammontano ad oltre 900 mila euro.

“É essenziale che su questi eventi - dice il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti - inclusi i recenti gravi episodi segnalati su Magliano Sabina, che rischiano di mettere in ginocchio intere comunità rurali, ci sia la massima attenzione nel sostegno emergenziale e nel programmare interventi preventivi”.