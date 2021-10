La paura fa novanta causa Covid: consumi di Halloween calano a 177 milioni

Si torna a festeggiare Halloween, ma a far paura è ancora il Covid. Quest'anno, a celebrare la festività di origine anglosassone saranno circa 7 milioni di italiani. Ma sarà comunque una festa all'insegna della prudenza, anche nella spesa.

A dirlo un'indagine condotta da Confesercenti in collaborazione con Swg per cui sì, la pandemia non cancellerà Halloween quest’anno, ma ridimensionerà sicuramente i consumi e come viverla, con ripercussioni sul giro di affari.

Meno disponibilità economiche per il “dolcetto o scherzetto”

Lo studio evidenzia per esempio che scendono il budget medio a persona (da 30 a 23 euro) e il giro d'affari complessivo, che quest'anno dovrebbe attestarsi sui 177 milioni di euro, oltre 80 milioni in meno rispetto all'ultima festa prima della pandemia, nel 2019.

Questione di tradizioni

L'89% di chi non festeggia lo fa poi perché non “sente” la tradizione, relativamente nuova in Italia, ma c'è anche un 11% che segnala tra i motivi della mancata partecipazione proprio la paura dei contagi.

Rispetto al pre-pandemia, passa dal 39 al 65% la quota di chi passa la notte delle streghe a casa, propria o di amici, e allo stesso tempo diminuisce quella di chi celebra in un locale (dal 34 al 19%) o a evento all'aperto (dal 22 al 16%). Solo il 4% delle famiglie che festeggia, inoltre, permetterà ai propri figli di onorare la tradizionale richiesta “dolcetto e scherzetto” di porta in porta.

Paura del Covid, ma il dolcetto rimane

Se lo scherzetto (quasi) sparisce, il dolcetto rimane: il 19% di chi festeggia Halloween comprerà caramelle e dolci per sé e per un regalo. Tra le altre tradizioni popolari, le maschere: il 15% si vestirà o indosserà accessori a tema, mentre il 10% decorerà la casa con le tradizionali zucche e decorazioni all'insegna dell'immaginario “horror” caratteristico della festa. Gli acquisti di dolci, maschere e decorazioni avverranno prevalentemente presso esercizi fisici: il 69% in un supermercato/ipermercato, il 23% in un negozio di vicinato, mentre solo l'14% sceglie l'online.