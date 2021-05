Nicola Zingaretti annuncia nuovi contributi al settore del cinema

All’incontro “Ritorno al Cinema” di mercoledì 5 maggio, ha partecipato Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Lazio, che ha annunciato un milione di euro in aiuto alla ripartenza del cinema. L’iniziativa, fa parte dei due appuntamenti ‘Ritorno al Cinema - La promozione, il prodotto, il sostegno del MIC’, ed è stata promossa all’interno delle Giornate Professionali di Cinema “Reload” e trasmessa in streaming sul portale www.giornatedicinema.it.

Tutti i sostegni della Regione al cinema

L’ex segretario del PD durante l’evento ha sottolineato come il Lazio sia stato al fianco del cinema durante questa pandemia, e che da marzo 2020 la Regione ha erogato quasi 3 milioni e mezzo di euro per il cinema, che con i nuovi aiuti la cifra sale a 4,5 milioni. Precisa anche come dal 2013 abbia investito 150 milioni di euro a sostegno del settore cinematografica, salendo al primo posto fra le regioni italiane e al secondo in Europa per aiuti a questo settore. Zingaretti ha anche annunciato la programmazione dei fondi europei 21-27 dove il sostegno all’audiovisivo sarà una delle azioni strategiche. Il Presidente di Regione ha ricordato anche l’apertura entro la fine del mese della finestra da 5 milioni di euro per il bando Lazio Cinema International, aumentando le risorse dell’ultima finestra di 2,8 milioni. "Abbiamo tutti un’enorme voglia di cinema e la riapertura delle sale da qualche giorno" – dichiara Zingaretti - "è stata sicuramente un bel segnale di ritorno alla vita. Dopo un anno di film in televisione a casa, la possibilità di accedere finalmente al grande schermo, seppure con il limite del 50% e purtroppo con tante sale ancora chiuse, è stata per chi ama questo settore artistico e per chi ci lavora una boccata d’ossigeno”

Lazio, 108 giorni in fascia gialla

Non dimentica di sottolineare il Presidente di Regione come il Lazio è la regione italiana che è stata più di tutte in fascia gialla: 108 giorni con oggi. “Continueremo a fare di tutto per conservare questo record – continua Zingaretti - anche per non richiudere le sale e consentire ai cinema di continuare a proiettare film. Allo stesso tempo non possiamo abbassare la guardia: torniamo alla vita di prima, ma facciamolo in totale sicurezza e senza dimenticare il diritto di tutti noi alla salute”.