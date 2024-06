La strage silenziosa dei negozi di Roma, in quattro anni hanno chiuso 4.347 attività

Roma si sta desertificando. Oltre 4.000 negozi in meno negli ultimi 4 anni. Roma est, una delle zone dove si guadagna di meno nella Capitale, è quella più colpita da questo fenomeno. Male anche il centro, dove ha chiuso un’attività su 10. Fanno paura i numeri resi noti dalla Confcommercio di Roma, elaborando dati di Info Camere.

Strage dei negozi

Sono 4.347 le attività che hanno chiuso i battenti da dicembre 2019 a marzo 2024. A Roma, le imprese del commercio sono passate da 37.878 a 33.521. Numeri in linea con i trend registrati negli ultimi mesi. In dieci anni hanno chiuso 1.248 bar mentre già a fine 2023 era stato lanciato l’allarme perché non nascono più nuove imprese. Per non parlare, poi dei recenti dai di Unioncamere sull’esplosione della bolla del Superbonus 110%, con 802 aziende nate e cessate in meno di un anno.

Crollo degli esercizi di vicinato

Negli ultimi quattro anni l’emorragia di attività cessate riguarda soprattutto degli esercizi di vicinato. Hanno chiuso 595 esercizi di prodotti culturali, come le librerie. Un dato preoccupante se si tiene conto che sarebbero a rischio chiusura altre 450 librerie a causa della crisi economica. Hanno chiuso 331 negozi di arredamento (da 2.294 a 1963), 1259 attività di vendita di abbigliamento e calzature ( da 9.111 a 7.852), 131 profumerie (da 975 a 844), 585 dei negozi di alimentari (da 6.602 a 6.017) e 115 di telefonia (da 1.407 a 1.292).

Roma est senza attività commerciali

Ancora una volta è a Roma est che si registra la situazione più critica. Gli esercizi sono passati da 8.686 a 1.057, registrando un -12,17%. Nella zona nord si registra la minore perdita con il -8,27%, pari a 517 esercizi, passando da 6.251 a 5.734 imprese commerciali. L’area ovest registra un -12,01% con meno 506 imprese passando da 4.212 a 3.706, l’area sud -11.36% pari a 793 imprese passando da 6.980 a 6.187. Male anche il litorale, con Ostia che segna un -11,54% con meno 186 esercizi passando da 1.612 a 1.426.

“Il processo di desertificazione in atto da alcuni anni è un fenomeno ormai strutturale, col conseguente degrado e insicurezza percepiti sempre di più dai cittadini – sottolinea il presidente di Confartigianato Roma, Andrea Rotondo - l’esperienza in atto delle Reti d’impresa può contribuire ad arrestare questa tendenza definendo politiche di sussidiarietà tra Roma Capitale e le aggregazioni degli esercenti commerciali ed artigiani di prossimità. Come Confartigianato presenteremo una proposta di un vero e proprio patto territoriale che favorisca la rinascita economico-sociale dei territori urbani”.