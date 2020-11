Centro commerciale Maximo di Roma: ecco quali sono i negozi presenti all'interno

Il 27 novembre apre il centro commerciale Maximo. Lo shopping mall di via Laurentina, con i suoi 67mila metri quadrati di superficie, accoglie al suo interno 155 attività commerciali.

Il negozi presenti

Non c’è solo Primark, il colosso irlandese dell’abbigliamento low cost che con uno spazio di 6700mq sbarca così nella Capitale. In via Laurentina apre anche il supermercato PAM (4700 mq) la Maison du Monde (quasi 3mila metri quadrati) Decathlon, H&M. L’As Roma Store, Feltrinelli e UCi Cinema (con un multisala da 3700 metri quadrati). Non mancano inoltre le attività dedicate al mondo dell’elettronica e della telefonia, alla cura della persona ed ai servizi di ristorazione, presenti a decine.

Posti auto e come fare per raggiungerlo

I tre piani del centro commerciale di Parsec 6, affacciano su una piazza di 10mila metri quadrati. Il mall dispone inoltre di un parcheggio interrato, da 100mila metri quadrati suddivisi in due livelli, ed un parcheggio pubblico di superficie per un totale di circa 3.000 posti-auto. Il centro commerciale è situato a poca distanza dal Raccordo Anulare. Per raggiungerlo occorre prendere l'uscita 25 del GRA.

L'elenco delle attività commerciali

Abbigliamento ed accessori

Primark, Original Marines, Tata Italia, Tezenis, Aw Lab, Piazza Italia, Clayton, Cycle Band, Chicco, Original Marines, Rafi Ruben, Omai, Carpisa, Miriade, Talco, Yamamay, Lovable, Camicissima, Calzedonia, Bijou Brigitte, To Lu, Two Way, Suite Benedict, Nara, Parfois, Intimissimi, Caporiccio, Liu Jo Donna, Timberland, Napapijri by Format, Tommy Hilfiger+Calvin Klein, Oltre, Aldo Shoes, Bet, PRMR (Première donna), I Am, Idexè, Brend Atelier, H&M, Pellizzari, Foot Locker, Sorbino, Fiorella Rubino, Nuvolari Multibrands, Mango, Primadonna Collection, Doppelganger, Sketchers, Cotton&Silk, Frenkie Garage, Project by Nuvolari, OVS, Motivi, Fracomina, Geox, Levi's, Liu Jo Uomo, Dan John, Rinascimento, Moreal.

Telefonia ed elettronica

Xiaomi, Guscio Store, R-Store Apple Premium Reseller, Tim, Vodafone, Wind, Euronics,

Arredamento

Maison Du Monde, Casanova, Exelsa, Kisane, Dondi Salotti, Fazzini Home, Esotica.

Profumerie ed Erboristerie

Nashi Argan, Douglas, Equivalenza, All Scent, L'Erbolario.

Gioiellerie

Swarovski, Polvere d'Oro, Stroili Oro, Goldart, Wycon, Bluespirit, Fabiani Gioiellerie, Gioielli di Valenza.

Sport, tempo libero e videogiochi

Decathlon, Stella Zeta, Tiger, Feltrinelli, Ripara, JD Sports, Gamelife, Toys Conte, As Roma store, McFit.

Parrucchieri

Jean Louis David (parrucchiere), Capello Point, Franck Provost, Il Barbiere.

Ristoranti e fast food

Kyosko Sushi, Capatoast, Pizzeria Zazà, Poke House, La Piadineria, The Meatball Family, Mama Hot Dog, Alice Pizza Point, Burger King, Illy Shop e Illy Caffè, Come Vuoi, Nespresso, Caffè Vergnano, Befed, Villa Pizza, Cannoleria, Tmangio, Old Wild West, Wiener House, Grom, Yoyogurt, C-House Coffee Shop, Pane Vino San Daniele, , McDonald's e McCafè, KFC, Odoroki, Johnny Rockets, Baccanale, Cioccolati Italiani, Doppio Malto, Fresco, Maybu, Vintro Bar & Bites.