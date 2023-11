Sarà un Natale 2023 "dimesso". I romani spenderanno (controvoglia) 194 euro a testa per i regali

Un Natale 2023 “dimesso” con una spesa media per i regali in crescita, però, rispetto al 2022. È quanto emerge dallo studio realizzato da Format Research per conto di Confcommercio Roma e presentato in occasione dell’“Osservatorio Economico Confcommercio Roma: indagine sui consumatori”. La guerra, l’inflazione e l’aumento dei beni di prima necessità continuano a preoccupare i consumatori della Capitale tanto che l’80% degli intervistati prevede un Natale dai toni sommessi.

Le attese dei consumatori

I romani si aspettano delle festività sulla falsa riga di quelle dell’anno precedente. Come detto, secondo l’80% delle persone sentite per lo studio si faranno meno acquisti rispetto al 2022. Solo il 3% ritiene che il Natale verrà vissuto in maniera meno dimessa, ovvero i consumatori faranno più acquisti rispetto all’anno precedente.

Perché un Natale dimesso

Le ragioni di un Natale vissuto in maniera dimessa, emerge dallo studio, hanno a che fare in via prevalente con la riduzione del potere di acquisto dei consumatori: i romani faranno meno acquisti per i regali di Natale a causa dell'aumento dei costi della spesa alimentare, dell'aumento del costo delle bollette, dei problemi economici che un anno di alta inflazione hanno prodotto sui bilanci delle famiglie. Inoltre, i giovani sono preoccupati soprattutto dall’aumento dei costi della spesa alimentare mentre i più anziani per le bollette.

Aumenta chi farà un regalo

Rispetto al 2022, aumenta la percentuale di coloro che faranno acquisti: il 74% dei cittadini romani farà regali di Natale. Nonostante questo, il 39% dei romani ritiene gli acquisti di Natale una spesa necessaria ma di cui farebbe volentieri a meno. Aumentano, quindi, gli acquisti per gli altri ma non il piacere di farli: nel 2022 il 41% diceva di fare i regali con piacere, nel 2023 la percentuale è scesa al 35,5%. Il 25% dei romani ritiene invece questa spesa del tutto inutile.

Cosa regaleranno i romani

Come vuole la tradizione, nel 2023 i regali riguarderanno soprattutto prodotti enogastronomici. Non verranno disdegnati capi di abbigliamento, giocattoli, carte regalo e buoni regalo digitali. Rispetto allo scorso anno le tipologie di acquisti che faranno registrare gli aumenti più consistenti sono i preziosi ed i gioielli, i computer, gli accessori per PC e l'informatica più in generale, gli abbonamenti alle piattaforme streaming, i giocattoli e le calzature. Rispetto al 2022 invece si acquisteranno di meno i libri, i prodotti per animali, i vini ed i liquori.

Acquisti online o in presenza?

Solo il 25% dei romani si recherà esclusivamente nei negozi fisici per acquistare i regali mentre un 16% sbrigherà la pratica online. Il 58%, invece, utilizzerà una “tecnica mista”, comprando sia dal vivo che sul web. Dallo studio emerge che complessivamente i romani che effettueranno i propri acquisti per i regali di Natale sul Web (in via esclusiva e non) sono il 74,4%. Una buona notizia arriva per i negozi di vicinato, quelli slegati dalle grandi catene di distribuzione: il 52% degli intervistati ha detto che acquisterà presso questi esercizi i regali, snobbando quindi quelli nei centri commerciali.

Quanto spenderanno i romani

L'86,6% dei consumatori spenderanno per gli acquisti per i regali di Natale fino a 300 euro, mentre il 13,4% spenderanno oltre 300 euro (erano il 5% nel 2022): aumenta quindi il budget che i consumatori pensano di spendere per i regali del Natale 2023. La spesa media per i regali di Natale del resto sarà di 194 euro contro i 154 euro per persona del 2022.

Un dato che nasce dall'idea secondo la quale maggior parte dei consumatori (oltre l'86%), pur facendo sostanzialmente gli acquisti dello scorso anno, si aspetta di spendere di più rispetto al 2022 a causa dell’aumento dei prezzi.