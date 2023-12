Sarà un cenone sempre più caro per i romani: alle stelle i prezzi di frutta, oli e prodotti per animali

I prezzi crescono rispetto ad un anno fa ma sono in discesa rispetto al mese scorso. Segnali, ormai, di un assestamento verso l’alto del costo della vita a causa dell’aumento dei costi di generi alimentari, bevande alcoliche, servizi e abbigliamento. Parliamo di tutte quelle voci analizzate nel report di novembre realizzato dal dipartimento trasformazione digitale di Roma, sulla base dei dati Istat. Si tratta di un documento mensile che studia l’indice per prezzi al consumo per l’intera collettività e quanto emerge, onestamente, non è incoraggiante.

Nel mese di Novembre 2023 l’indice relativo a Roma Capitale è pari a 117,10. Come anticipato, questo valore ha registrato una variazione tendenziale (rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) pari a +0,6% e una variazione congiunturale (rispetto al mese precedente) pari a -0,90. Andando a vedere i grafici si vede come ci sia stato un vero e proprio boom dell’indice a novembre 2022, arrivato a 10,9. C’è stata poi una sorta di stabilizzazione tra febbraio e maggio 2023 mentre ad ottobre l’indice è “crollato”. Questo, come detto, indica che ormai ci si è stabilizzati su dei prezzi mediamente alti per tutti i prodotti e servizi presi in esame nel report.

Cosa aumenta

Nel mese di novembre 2023 rispetto al mese precedente si registrano aumenti per quanto riguarda la spesa per "prodotti alimentari e bevande analcoliche" pari +0,5%. È aumentato, nonostante il servizio non sia migliorato, il costo dei trasporti su rotaia, +5,9%. Momento difficile per gli amanti degli animali, con i prezzi dei prodotti degli amici a quattro zampe in rialzo del 6,1%.

Frutta e oli alle stelle

Balzano agli occhi gli aumenti, rispetto ad un anno fa , di frutta e olli. Mele, banane e simili sono salite dell’8,5% e sono in buona compagnia con vegetali (+5,7%), zucchero (+6,6%) e pane (+5,7%). A fare però la parte del leone è l’olio, aumentato del 28,7%. Sarà quindi un cenone di Natale sempre più caro per i romani attesi, secondo le previsioni, da festività caratterizzate da una bassa propensione al consumo.

In calo i costi dell’energia

Calano i costi per l’energia anche se, occorre ricordarlo, si paragona novembre 2023 con quello del 2022, ovvero quando gli effetti sui consumi del conflitto russo ucraino erano forti come non mai. Rispetto ad un anno fa, il costo dell’energia elettrica si è dimezzato (-49,9%) mentre quello del gas è sceso del 34,1%. Aumentano, invece, i costi per la fornitura di acqua, +10,1%. Da sottolineare, però, come rispetto al mese scorso, ottobre 2023, le variazioni sia in positivo che in negativo siano praticamente nulle. In calo i costi delle voci “servizi ricettivi e di ristorazione" -4,8% , "trasporti" -1,9%, "comunicazioni" -1,3% e "ricreazione, spettacoli e cultura" -0,8%”