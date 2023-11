Il Comune che cerca un direttore di museo che lavori gratuitamente

Un lavoro gratuito, di sei mesi, per il quale serve una laurea, triennale o specialistica, ed esperienza pregressa nella direzione scientifica di strutture culturali pubbliche. Siamo nel comune di Fara Sabina, in provincia di Rieti ma al confine con la Sabina romana. Il 31 ottobre l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per cercare il nuovo direttore scientifico del Museo civico archeologico della città, inaugurato nel 2001, nella nuova sede di Palazzo Brancaleoni. Un ruolo delicato per il quale, però, non è previsto compenso e per il quale si cerca una collaborazione “ad alto contenuto di professionalità”.

Requisiti

Ottenere questo lavoro gratuito non è facile. Bisogna essere in possesso di un diploma di laurea magistrale o specialistica in storia dell'arte, in conservazione dei beni architettonici e ambientali, conservazione beni archeologici ed in archeologia. Non solo, è richiesta infatti esperienza nella direzione scientifica di strutture culturali pubbliche di carattere museale o in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali. Insomma, per fare il direttore a titolo gratuito non basta avere un grande spirito di sacrificio.

Gli incarichi

Qualcuno potrebbe pensare che la gratuità dell’incarico sia dovuta al fatto che le mansioni da svolgere siano solo di “rappresentanza” e che il ruolo non implichi particolare impegno. Non è assolutamente così. Nell’avviso pubblico si spiega che il futuro direttore dovrà proporre “interventi di promozione e valorizzazione della struttura museale e della sua attività” organizzando “convegni, conferenze, giornate di studio”, fare anche da ufficio stampa del museo al quale dovrà ovviamente dare un indirizzo tecnico-scientifico, coordinare e supervisionare “le attività di ordinamento, inventariazione, catalogazione, documentazione, conservazione e restauro delle collezioni”. Il lavoro non finisce qui. Il futuro direttore dovrà anche occuparsi dei rapporti tra il Comune e gli enti pubblici, dalla Regione Lazio fino ai ministeri.

E se tutti questi impegni non sono abbastanza, il responsabile dovrà anche programmare le attività museali, svolgere un consuntivo dell’attività svolta e dei risultati raggiunti e stilare almeno un report intermedio per monitorare che abbia effettivamente lavorato. Non solo, quindi, non percepirà neanche un euro ma dovrà anche far vedere che ha effettivamente svolto i compiti richiesti.

La replica della sindaca di Fara Sabina Roberta Cuneo

Nel pomeriggio di giovedì 9 novembre, la sindaca di Fara Sabina ha diramato un comunicato stampa sul tema con il quale non smentisce, ovviamente, la procedura: “La figura del direttore museale deve essere incardinata all’interno dell’organico dei dipendenti comunali e per l’anno 2024 sarà prevista l’assunzione di un direttore in pianta organica. Quanto oggi, in modo strumentale viene attaccato dalle minoranze dimostra esclusivamente un’affezione alla nostra città viziata da una visione miope e di parte”. In pratica, entro sei mesi, durata dell’accordo col futuro direttore (ammesso e non concesso che qualcuno voglia farlo a quelle condizioni) il Comune provvederà ad individuare una figura che guiderà il museo in pianta stabile e, ovviamente, con uno stipendio.