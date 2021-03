Miniso sbarca in Italia: il negozio di ispirazione giapponese apre a Roma

Miniso apre a Roma. Il rivenditore di prodotti lifestyle di ispirazione giapponese, aprirà il primo negozio italiano il prossimo 8 aprile in via Tuscolana 865.

Miniso è un negozio colorato e divertente, ricco di gadget e di prodotti per la casa, cosmetici e alimenti a prezzi accessibili.

Il fondafore e CEO Ye Guofu, dopo un viaggio con la famiglia in Giappone, ha lanciato Miniso in Cina, precisamente a Guangzhou, per poi espandersi, in 7 anni, in tutto il mondo. Attualmente la catena ha aperto 4.200 negozi in oltre 80 paesi e regioni, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Spagna, Emirati Arabi Uniti, India e Messico.

In Italia Miniso non era ancora arrivato, ma già in molti sui social lo paragonano a competitor danesi e tedeschi che hanno trovato fortuna nella Capitale e in altre città italiane.