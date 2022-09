La società romana e la battaglia legale contro Meta: "Zuckerberg ci ha copiato il logo"

Una società romana specializzata in comunicazione e relazioni istituzionali dichiara guerra a Meta, il colosso di Mark Zuckerberg che racchiude sotto la sua egida, tra le altre cose, Facebook, Instagram e WhatsApp. Si tratta di Maim Group, che ha deciso di portare in tribunale Meta per il logo. L’accusa è quella di contraffazione: secondo i fondatori, Fabio Perugia e Daniel Funaro, l’azienda americana avrebbe copiato il logo che riproduce una grande M stilizzata e tondeggiante (anzi due, a detta di uno dei due fondatori dell’azienda romana), utilizzato in prima battuta da Maim e poi ripreso da Facebook.

Le argomentazioni degli avvocati cui si è affidata Maim si basano principalmente sui tempi: l’azienda con sede nel cuore della Capitale ha iniziato a utilizzare il logo nell'aprile del 2020, la domanda di deposito del brevetto per l’uso in Italia, Gran Bretagna, Europa, Stati Uniti e Israele risale al 26 aprile 2021 ed è stata vidimata a fine ottobre 2021. Meta invece ha utilizzato la grande M per la prima volta sempre nell'ottobre 2021 - risulta una registrazione il 5 ottobre 2021 in Giamaica - ovvero il mese in cui Zuckerberg ha svelato il cambio nome e il passaggio da Facebook a Meta, ma le domande per usare il logo in Europa avanzate dalla società sarebbero ancora pendenti. Il simbolo Meta, sottolineano da Maim, non risulta invece registrato in Italia.

“Il giorno della presentazione di Meta ci sono arrivate decine di messaggi - spiega Perugia - Sulle prime ci è venuto da ridere. Clienti e amici ci chiedevano se ci avessero copiato il marchio. Poi chi ci conosce meno ha iniziato a domandare se fossimo stati noi a prenderci il logo di Facebook. A quel punto ci siamo dovuti tutelare”. Il nodo è proprio il settore in cui operano le due aziende, come conferma ancora Perugia: “Le classi di registrazione dell’attività, se non uguali, sono limitrofe. Meta svolge la nostra stessa attività - spiega ancora il co-founder di Maim - relazioni esterne, advocacy, campagne di comunicazione”. Maim si è mossa su due fronti per tutelare i propri interessi: da un lato un atto di citazione in giudizio depositato al tribunale civile di Roma, per cui spera di avere risposte entro la fine dell’autunno - nonostante i lunghissimi tempi della giustizia a rappresentare un ostacolo - dall’altro l’opposizione al marchio direttamente agli Uffici Marchi, il cui esito dipenderà però da come Meta intenderà muoversi e da dove ha registrato il marchio.

In sede civile il giudice dovrà stabilire se ci sono gli estremi per parlare di contraffazione, e valutare se i due loghi possono essere confusi, e se sì anche quanto incida il fatto che due simboli così simili operino nello stesso contesto e per lo stesso mercato. Se il giudice riterrà fondato il ricorso, il risultato potrebbe avere conseguenze pesantissime: Meta non potrebbe più usare il suo logo in Italia. E si aprirebbe così anche la strada a un risarcimento per Maim: “Siamo Davide contro Golia, non ci sfugge. Ma abbiamo la forza della ragione e della verità. Iniziamo dall'Italia perché riteniamo sia giusto così, visto che la gran parte della nostra attività si sviluppa in Italia”.