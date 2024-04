Nel Lazio si punta sull'innovazione. Un'azienda su tre vuole investire in tecnologie emergenti

La tecnologia è ormai croce e delizia del commercio. Da una parte ci sono tutte le opportunità che mettono a disposizione le innovazioni realizzate negli ultimi anni. Dall’altra c’è la paura che il commercio online e l’intelligenza artificiali soppiantino, pian piano, il lavoro tradizionale. Nel frattempo nel Lazio almeno 1 azienda su 3 valuta l’inserimento di una tecnologia emergente nella gestione lavorativa. È quanto è emerso dai dati riportati da Assintel e Confcommercio Roma, in occasione della terza tappa del Road Show Assintel Report, frutto della ricerca curata dall’Istituto Ixè.

Quanto investono le aziende in nuove tecnologie

Secondo lo studio, nel lazio la crescita degli investimenti in tecnologie e servizi digitali è superiore di 12 punti rispetto alla media nazionale. Infatti, per il 41% delle imprese laziali nel 2024 il budget innovazione verrà aumentato e per il 43,4% confermato. Non solo. Nelle prime tre voci di studio collegate all’utilizzo di tecnologie e servizi ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) attualmente adottate dalle imprese, il Lazio supera la media nazionale in termini si soluzioni, servizi e strumenti per la collaborazione e la produttività, per la connettività aziendale e la sicurezza informatica. Un’elevata propensione all’innovazione, quindi, dovuta alla forte presenza di pubbliche amministrazioni e Servizi.

Verso la sperimentazione

Sono state individuate tre aree di business interessate dai processi di innovazione come l’ambito della comunicazione e marketing (33,9%), la gestione dei clienti (28,1%) e la vendita/ distribuzione (15,9%). Per quanto concerne le tecnologie emergenti, come la realtà virtuale, l’intelligenza artificiale, la robotica, IoT e blockchain, il 29,3% delle organizzazioni esaminate ha dichiarato di pianificare o sperimentare almeno un’applicazione di esse, al contrario del 2023 dove solo l’1,5% ammetteva di aver già realizzato progetti su almeno una di essa.

Spazio ai giovani

Un vero e proprio boom quindi, specialmente per quanto riguarda la futura introduzione di nuove tecnologie. Una spinta che arriva, soprattutto, dai giovani. Secondo lo studio, infatti, l’ingresso nel mondo del lavoro di personale nato e cresciuto immerso nella tecnologia sta dando "un boost" verso l’innovazione.

Nell’ambito degli “oggetti connessi”, il 21% dei referenti aziendali ha tra 18 ed i 34 anni mentre solo il 10% oltre i 55. Storia simile nel campo della robotica, con il 14% di under 35 presenti. Questi sono gli ambiti che, attualmente, sono quelli maggiormente in fermento. Nell’ambito della realtà aumentata, dell’intelligenza artificiale e della blockchain gli under 35 si trovano in maniera minore.

In quali settore servono nuove tecnologie

Chi ha partecipato allo studio ha individuato, in particolare, tre aree dove “emergono le principali esigenze di miglioramento” per innovare e sviluppare il business aziendale. Ci sono l’attività di comunicazione e marketing, la gestione dei clienti e, ovviamente, la “vendita e distribzione di prodotti e servizi”. Torniamo, quindi, al commercio online, uno strumento che appare ormai fondamentale per mantenere la competitività delle aziende.

Più in generale, la necessità di comunicare e di far conoscere i propri prodotti spicca su tutti. Le attività di comunicazione e marketing sono al primo posto ovunque, eccezion fatta nel settore dei servizi che prediligono innovazioni nel settore della gestione dei clienti.

Alfredo Adamo, Coordinatore Comitato Assintel Roma Lazio, ha dichiarato: “Il Lazio tradizionalmente è in cima alla classifica dei big spender italiani in ICT, soprattutto grazie alla concentrazione delle Pubbliche amministrazioni centrali oltre che locali. Nel Lazio il mondo dell’Innovazione è rappresentato da un ecosistema molto attivo di startup e PMI innovative che fanno ricerca vera insieme ai partner della Ricerca e la applicano in contesti nazionali ed internazionali. Le PMI digitali hanno bisogno di canali di accesso alle grandi opportunità che superi le vecchie regole di partecipazione alle gare pubbliche e le pratiche di subappalto, che ancora risentono del predominio delle big tech. Il comitato territoriale di Assintel può creare un ponte di dialogo fra le istituzioni e le peculiarità del Made in Italy ICT, fatto per la maggior parte da micro, piccole e medie imprese. Ci siamo organizzati per dare particolare focus alla spinta sul territorio di: Startup, Artificial Intelligence, Internazionalizzazione e HR/Formazione”

A commentare anche Camillo Ricci, vicepresidente Confcommercio Roma, il quale ha esordito dicendo: "A Roma e nel Lazio c'è un tessuto imprenditoriale vivace e in continuo sviluppo, che sta affrontando sia la sfida della transizione digitale che quella della transizione a un sistema produttivo più sostenibile, sia sociale che ambientale. Dobbiamo essere grati a iniziative come queste perché ci aiutano a ribaltare una narrazione sbagliata, tanto più ora che gli investimenti del PNRR, il Giubileo, il rilancio del turismo anche di alto livello, la ripresa dei grandi investimenti immobiliari possono garantire alla Città e alla sua Regione uno sviluppo che non si registrava da anni".