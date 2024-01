Con il mercato libero Roma avrà le bollette del gas più care d'Italia

Il mercato libero bastona Roma. Per quanto riguarda i contratti a prezzo fisso e variabili, la Capitale è in vetta alla speciale classifica realizzata da Assoutenti sui nuovi costi delle forniture che dovranno affrontare le famiglie. Un primato poco invidiabile visto che Roma è la città italiana più cara per l'approvvigionamento di gas per il quale, a breve, si darà l’addio al mercato tutelato. Una pessima notizia per i romani i quali già per la luce spendono, rispetto al 2019, il 56% in più.

Contratti a prezzo fisso

Assoutenti ha realizzato un’indagine in 20 città italiane sui nuovi costi delle forniture che dovranno affrontare le famiglie con il passaggio al mercato libero. Nello specifico, l’associazione ha messo a confronto le migliori offerte reperibili sul “Portale offerte” di Arera, sia per i contratti a prezzo fisso che per quelli a tariffa variabile, per una famiglia che consuma 1.400 metri cubi di gas all’anno. Per quanto riguarda i contratti a prezzo fisso, a Roma si registra la spesa maggiore per chi oggi sceglie un operatore del mercato libero: la migliore offerta prevede infatti una bolletta media annua del gas da 2.045 euro spiega Assoutenti.

Roma batte Catanzaro mentre la città meno cara è, incredibilmente, Milano: una famiglia che oggi passa al mercato libero si ritrova una bolletta da 1.816 euro annui con un risparmio pari a 229 euro rispetto a Roma.

Contratti a prezzo variabili

Anche per i contratti a prezzo variabile, ossia quelli indicizzati all’andamento del costo dell’energia, Roma detiene il primato della bolletta “stimata” più cara, con una media di 1.754 euro annui a famiglia scegliendo oggi l’offerta più conveniente sul sito di Arera. Seguono Catanzaro (1.739 euro annui) e Palermo (1.723 euro annui). La città con il contratto a prezzo variabile più conveniente è Trento, con una bolletta media stimata in 1.553 euro annui a famiglia.

Sud penalizzato

“In linea di massima i cittadini che risiedono al sud Italia appaiono i più penalizzati dallo stop al mercato tutelato del gas, in quanto le offerte degli operatori presentano condizioni economiche più svantaggiose – afferma il presidente onorario di Assoutenti, Furio Truzzi – In tutte le città monitorate le offerte a prezzo fisso sono sensibilmente più costose rispetto alle tariffe del mercato tutelato, ed emerge una carenza di reale concorrenza tra operatori, al punto che per ogni provincia si registrano in media solo 3 offerte a prezzo variabile più vantaggiose rispetto al regime di maggior tutela dove rimarranno gli utenti vulnerabili. Questo dimostra come le società energetiche, in questa delicata fase, stiano applicando politiche rialziste e tese alla massima prudenza, che finiscono per svantaggiare gli utenti. Questo è il peggior modo per entrare nel mercato libero”.