Mercato immobiliare a Roma: dove salgono e dove scendono i prezzi. Le previsioni 2022

Dove sarà più conveniente comprare casa e dove invece venderla nel 2022 a Roma? Secondo uno studio condotto da Immobiliare.it, la Capitale vedrà crescere i prezzi degli immobili al metro quadro rispetto allo scorso anno solo dello 0,3%, rimanendo quindi sostanzialmente stabili.

Interessante però osservare le oscillazioni quartiere per quartiere, con sei zone che vedranno la maggiore rivalutazione nel corso del nuovo anno. Si va da Roma Nord all'estrema periferia Sud, passando per i quartieri semi-centrali dove tendenzialmente i prezzi sono più alti.

Il boom a due passi dal mare

A crescere maggiormente secondo il portale di annunci immobiliari sarà Infernetto, zona Ostia: stretto tra la riserva naturale del Litorale e la Tenuta di Castel Porziano, a due passi dal mare, nonostante i 25 chilometri di distanza dal centro di Roma i prezzi al metro quadro aumenteranno del 6,8%. Spostandosi ai margini ovest del raccordo, Maglianella guadagna il 3,5% mentre uscendo e andando dalla parte opposta, quasi sotto Tivoli, Castelverde sale del 2%.

Cresce la Roma-bene

In positivo le previsioni anche per i quartieri-bene di Roma Nord: le borghesi Prati, Parioli e Balduina vedranno il prezzo degli immobili salire rispettivamente del 4,7%, 3,1% e 2%. Non una notizia del tutto buona: qui le case costano già intorno ai 5.000 euro al metro quadro, sarà presumibilmente più quindi ancora difficile aggiudicarsi un appartamento come di contro meno veloce venderlo per chi ne è già proprietario.

I flop dalla periferia al Centro Storico

Tra il raccordo e Fiumicino, Casal Lumbroso vede crollare i prezzi per il 2022: -6,8%. Male anche Mezzocammino, insediamento urbano nell'Agro romano sotto l'Eur, dove le case costeranno il 3,4% in meno al metro quadro. Facendo un salto di diversi chilometri, calo anche nel Centro Storico (-2,5%), Termini (-2,6%) e Trastevere/Testaccio (-3,4%). Proiezioni non felici anche per l'Ardeatino (quartiere lambito dal parco dell'Appia Antica e con al centro la Tenuta di Tormarancia) con un calo del 2.,5%.