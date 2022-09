A Roma si pensa sempre più all'affitto: cala del 10% la voglia di acquistare casa

Crescono i tassi d'interesse dei mutui, aumentano i prezzi degli immobili e così i potenziali compratori si buttano sull'affitto. E' il dato che emerge dall'analisi che ha fatto Century 21 Italia nelle principali città dello Stivale e anche a Roma, dove il trend è in linea con quello nazionale.

Sempre più persone preferiscono l'affitto alla vendita

Per quanto l'investimento sul mattone si mantenga forte "si intravede un rallentamento e l'interesse dei consumatori si sta sbilanciando a favore degli affitti", fanno sapere. Come dichiarato dal Ceo della società, Marco Tilesi "il trend del mercato su Roma risente di quello nazionale - è l'analisi esposta durante l'ultimo meeting internazionale nella Capitale - diverge rispetto a un leggero rallentamento dal punto di vista degli acquisti rispetto alle richieste dei consumatori sulle locazioni. Oggi i potenziali acquirenti di case sono in pausa di riflessione e le cause sono molteplici - spiega Tilesi - tra queste, l’incremento dei tassi d’interesse (cioè la difficoltà ad avere mutui dalle banche) e l’incremento dei prezzi d’acquisto”.

Aumentano i prezzi degli immobili: +1,5% sul 2021

I numeri come sempre forniscono una spiegazione pratica del fenomeno. Secondo Century 21 c'è stato un incremento dei prezzi di vendita dell'1,5% nell'ultimo anno, con maggiore cautela da parte di chi cerca una casa da acquistare. "Inoltre, quando i venditori acquisiscono forza sul mercato - si legge nel report - tendono ad aumentare i valori di proposta. Ne può conseguire una tendenza al rallentamento della propensione all’acquisto e, infine, un

riallineamento tra domanda e offerta".

"I dati sulle vendite sono vecchi e vanno aggiornati"

In ogni caso, il trend che vede l'affitto recuperare terreno rispetto all'acquisto non è ancora intercettato dai dati ufficiali dell'agenzia delle entrate. "Secondo i dati dell'osservatorio del fisco - sottolinea Tilesi - il secondo trimestre 2022 risulta ancora in crescita per quanto riguarda l’acquisto delle case, con un tasso tendenziale delle compravendite del +8,6% rispetto allo stesso periodo del 2021. Ma i numeri a disposizione rispecchiano i dati che i notai incamerano in quel trimestre, cioè i rogiti. Ma in realtà l’acquisto e il prezzo sancito nel rogito è stato definito almeno nel trimestre precedente, se non addirittura prima”.

A Roma cala del 10% l'interesse all'acquisto

A Roma l'interesse all'acquisto è sceso del 10,3% rispetto al 2021, come anche nelle altre principali città italiane. In tutte le città analizzate, le ricerche di affitto sono in crescita rispetto allo scorso anno, e Roma non fa eccezione, seppure con una crescita più moderata rispetto ad altre città prese in esame, con un +1,6%.

Il mattone ancora "tira": +12% nella Capitale

In ogni caso la vendita ancora "tira". Confrontando i dati 2022 con quelli degli ultimi quattro anni, dall'analisi emerge una voglia di acquistare che a Roma arriva al +12,4%. “La nostra analisi ha lo scopo di porre l’attenzione su una tendenza che c’è e che potrebbe farsi sentire sempre di più nel prossimo futuro - spiega Tilesi - . Da qualche tempo il trend generale è quello di parlare di un mercato immobiliare forte, fortissimo, ed è realmente così, considerando anche l’ultimo anno record. Ma è bene essere prudenti: occorre tenere in considerazione questa frenata nell’interesse all’acquisto e il contestuale ritorno all’affitto, tendenze che potrebbero cambiare le carte in tavola molto rapidamente”