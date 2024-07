Perché nel 2023 a Roma sono calate le compravendite immobiliari

Nel corso del 2023 a Roma il volume delle compravendite nel mercato immobiliare ha visto un calo del 14,4%. A certificarlo è la FIMAA, l’associazione provinciale della Federazione Italiana Mediatori Agenti Immobiliari, tramite il report reso pubblico dal suo ufficio studi.

La compravendita immobiliare a Roma

In totale, l'anno scorso nella Capitale ci sono state 34.300 transazioni economiche riferite a vendita e acquisto di immobili a uso residenziale. Un calo definito "fisiologico" dalla FIMAA, legato in particolar maniera al graduale aumento dei tassi di interesse sui mutui richiesti alle banche per l'acquisto, ma anche calo dei prezzi che hanno spinto i proprietari ad attendere - in essenza di particolari necessità - nel cedere il bene.

Inversione di tendenza

L'indagine svolta dall'associazione, che aderisce a Confcommercio, ha fatto emergere però anche una inversione della tendenza in questa prima metà di 2024. Secondo la maggior parte degli agenti immobiliari interpellati, infatti, le compravendite stanno nuovamente salendo. Nel 2024, il numero di compravendite è atteso in riduzione del 4,8%, un dato in netto calo rispetto a quanto registrato nel 2023. “Quella di Roma non è solo la più grande area immobiliare del Paese ma anche quella di maggior pregio nel mondo. Un’area ricca che merita una particolare attenzione" - il commento di Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma.

Maggiore fiducia su tassi e prezzi

Tra i fattori principali che sarebbero corsi in soccorso al mercato immobiliare, secondo i cosiddetti "testimoni privilegiati" interpellati da FIMAA, ci sarebbero le aspettative di calo dei tassi (per il 46,3% degli agenti), le buone redditività ottenibili in determinati contesti dalla locazione (31,7%), l'attesa di un rialzo dei prezzi (15,9%), la necessità di avere una casa "green" (meno del 5%). Tra gli altri fattori, la domanda di case vacanza. Secondo il 60% degli agenti immobiliari, i prezzi delle abitazioni del 2024 aumenteranno di 1,5 punti percentuali

Quanto spendono i romani

Ma che tipo di immobile cercano i romani? Secondo gli agenti, l'appartamento è il più venduto nel 77,8% delle compravendite, seguito dalla casa indipendente nel 16,7% dei casi. La ricerca principale è sul taglio trilocale che costi sotto i 300mila euro (40,7%), il 33,3% tra i 300.001 e i 500mila euro. Solo il 9,3% delle vendite realizzate dagli agenti interpellati ha riguardato immobili con prezzi superiori al mezzo milione di euro.