McDonald's cerca personale nei ristoranti di Roma Nord

McDonald's cerca personale per i suoi ristoranti a Roma Nord. In particolare la nota catena di fast food cerca 30 crew e 2 manager per i locali di via di Boccea (Casalotti), via Casal del Marmo, via Cassia e via Trionfale.

Martedì 29 agosto dalle 10:00 alle 18:00 a Formello presso via degli Olmetti 39, McDonald's ha organizzato un giornata di selezioni e colloqui. L'azienda cerca gente capace di lavorare in squadra e stare a contatto col cliente e offre un'opportunità di lavoro concreta con contratti stabili e possibilità di crescita professionale.

Le persone selezionate saranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno; con contratti full-time o part-time e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto parametrata al numero di ore lavorative settimanali.