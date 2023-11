Panini a rilento al fast food. Protestano i lavoratori di Mc Donald's

Nessun incontro finché il contratto nazionale del settore non sarà rinnovato. È stata questa la risposta di McDonald's alla richiesta dei sindacati di categoria di aprire un tavolo di confronto per la stipula di un contratto integrativo aziendale che possa migliorare le condizioni di lavoro di tutti i dipendenti. Così Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato lo stato di agitazione di tutti i lavoratori di Mc Donald’s, che negli oltre cento ristoranti tra Roma e Lazio sono qualche migliaio.

La protesta dei lavoratori di Mc Donald's

“Le lavoratrici e i lavoratori della nota catena di fast food vivono una condizione di precarietà ed estrema flessibilità, con contratti part-time di poche ore e salari bassi: la richiesta di stipulare un contratto integrativo aziendale, così come già in essere in altre aziende del settore, non è solo giustificata, ma necessaria a garantire una vita dignitosa ai dipendenti”, scrivono i sindacati in una nota. “McDonald's è uno dei più grandi marchi globali nel settore della ristorazione commerciale veloce ed è in Italia da 30, ma mentre altri marchi del settore adottano politiche di miglioramento delle condizioni di lavoro, valorizzando il ruolo dei dipendenti e redistribuendo la produttività, McDonald's mostra una chiara mancanza di impegno a fare passi avanti in questa direzione” tuona Sabrina Chiarito, funzionario della Filcams Cgil. La trattativa per il contratto integrativo, che pure era stata avviata, è stata congelata durante la pandemia da covid e oggi il dialogo si è del tutto interrotto.

"Lavoratori precari e poveri"

“Stiamo parlando di lavoratori che spesso e volentieri svolgono la propria attività in sotto organico. Il loro - sottolinea Chiarito - è un lavoro instabile e precario, anche povero nel senso che di base la maggior parte dei contratti sono part time a 18 o 20 ore. Tutti i dipendenti sono sottoposti all’aleatorietà dei turni, di frequente cambiati anche a ridosso del turno stesso, che fa sì che i lavoratori restino sotto scacco e senza la possibilità di poter svolgere eventualmente un secondo lavoro o organizzare la propria vita personale. Ad oggi questo è inaccettabile. A questo si aggiungono i contratti nazionali fermi da anni, quindi le paghe base e che non possono rispondere al caro vita e agli aumenti ai quali assistiamo”.

Così nei ristoranti Mc Donald’s è scattata la protesta con il blocco di tutte le flessibilità degli orari di lavoro, sia supplementare che straordinario, in base al proprio contratto di lavoro. Nel fast food panini e patatine rischiano di uscire a rilento.