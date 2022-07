‘Maker Faire Rome’: oltre 600 progetti per l’edizione europea

Oltre 600 progetti provenienti da tutto il mondo saranno protagonisti alla prossima edizione di ‘Maker Faire Rome’ fissata in calendario per il prossimo mese di ottobre. “Ancora una volta siamo rimasti favorevolmente impressionati dal fatto che la maggior parte dei progetti che abbiamo ricevuto da molti Pae-si, oltre a farsi notare per la loro elevata qualità, vengono proposti in maniera crescente da giovani, università, scuole e centri di ricerca” ha spiegato Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma. L’iniziativa, giunta alla sua decima edizione, è promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua Azienda speciale Innova Camera.

Tre call sono state lanciate in queste settimane per raccogliere i progetti provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’India e dal Nepal, dall’Ucraina e dal Giappone ma anche dalla Croazia, dalla Turchia, dal Portogallo, dal Belgio, dalla Francia e dalla Germania, oltre naturalmente all’Italia. Call for Makers, Call for Schools e la Call for Universities and Research Institutes hanno portato a Roma centinaia di progetti, 600 per l’esattezza. Si tratta di robotica, digital fabrication e manifattura digitale ma anche di economia circolare, oltre a education, mobilità smart, healthcare, realtà virtuale e aumentata, foodtech, Iot e artech e agricoltura.

I progetti in tema di “Wellness & Healthcare” presentati attraverso le tre call partecipano al premio “Make to Care”, il contest promosso da Sanofi che premia soluzioni innovative, pratiche, utili per rispondere ai bisogni reali delle persone affette da qualsiasi forma di disabilità.

I progetti potranno essere ammirati dal vivo e “toccati con mano alla “Maker Faire Rome 2022 - The European Edition” dal 7 al 9 ottobre, in presenza al Gazometro Ostiense, mantenendo comunque anche una parte on line. Si parlerà di manifattura digitale all’Internet of Things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, passando per il biohacking, i big data e l’aerospazio. Il tutto favorendo lo sviluppo della cultura dell’innovazione nel tessuto imprenditoriale e l’avvicinamento dei giovani agli scenari lavorativi di domani. “Dieci anni di innovazioni e idee che si sono trasformate in progetti concreti e invenzioni che hanno migliorato e rivoluzionato interi settori della nostra società, rendendo possibile ciò che, fino a qualche anno fa, sembrava irraggiungibile” ha concluso Mocci.