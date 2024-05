Aperte le candidature per il Make Faire Rome 2024

Dal 25 al 27 ottobre si terrà presso il Gazometro Ostiense la kermesse Maker Faire Rome 2024 promossa dalla Camera di Commercio incentrata sulla manifattura digitale, la robotica, l’intelligenza artificiale, metaverso e Big data.

In occasione del grande appuntamento sono già aperte le call di partecipazioni. Nello specifico entro il 3 giugno potranno inviare le proprie candidature:

Le micro, piccole e medie, startup e creativi. I selezionati avranno a disposizione uno spazio gratuito per esporre il proprio progetto;

Le scuole di secondo grado italiani e gli istituti scolastici analoghi appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea (studenti 14-18 anni). Gli Istituti scelti potranno partecipare a MFR2024 e avere uno spazio espositivo gratuito fisico o virtuale e la loro partecipazione verrà riconosciuta come attività valida per i Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO);

Le Università statali e Istituti di Ricerca pubblici. Saranno selezionate le migliori idee che verranno illustrate in uno spazio fisico all’interno della fiera.

Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma commenta: “Maker Faire Rome è una fiera inclusiva, dove la tecnologia è alla portata di tutti. L’apertura delle call è sempre una fase emozionante e importante: aspettiamo di ricevere le centinaia di idee e progetti innovativi, ovvero la linfa vitale di ogni Maker Faire. Idee e progetti che cambieranno in meglio la nostra vita contribuendo, in maniera sostanziale, alla trasformazione digitale e sostenibile in atto”.

“È più di un decennio” - afferma Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera, Azienda speciale della CCIAA Roma – “che la nostra manifestazione mette in contatto persone, pensieri, opinioni, saperi, competenze da ogni parte del globo, creando legami sempre più forti e indissolubili grazie a una lingua universale: quella dell’innovazione. L’edizione 2024, al Gazometro Ostiense, metterà ancora una volta in evidenza il meglio di tutto questo ecosistema virtuoso e ormai imprescindibile per tutti noi”.