In sciopero i lavoratori di Zara per avere buoni pasto, stipendi più alti e nuovi responsabili

Trasformare i part time in full time, adeguamento dei livelli retributivi, buoni pasto senza scadenza e un cambio dei responsabili. È questo quello che chiedono i lavoratori dei negozi di Zara, la famosa catena di abbigliamento. Da settimane, i dipendenti dei magazzini dei punti vendita romani di via del Corso e Porta di Roma sono in sciopero per chiedere all’azienda un miglioramento delle loro condizioni di lavoro. Oltre ai negozi romani, sono in sciopero anche i lavoratori milanesi di corso Vittorio Emanuele.

Sciopero Zara, l'arrivo del gruppo Arcese

Fino a qualche anno fa, questi lavoratori erano in appalto, sotto il gruppo Faro, sempre nei negozi di Zara. “Purtroppo lavoravano in condizioni assolutamente irregolari – spiega il sindacalista Guglielmo Musso, del coordinamento provinciale SI Cobas – avevano buste paga non in regola e non venivano pagate tasse e contributi. Spesso, parte dello stipendio veniva elargito fuori busta”.

Tre anni fa i lavoratori sono entrati quindi in sciopero per chiedere una regolarizzazione dei contratti. Dopo settimane di trattative, Zara ha scelto di togliere questi appalti sotto costo. L’appalto è stato allora affidato all’Arcese, una delle aziende più grandi nel settore della logistica. I problemi, però, non sono stati tutti risolti.

Sciopero Zara, i motivi della protesta

Come spiega Musso, oggi i lavoratori stanno scioperando per quattro motivi principali. “Da alcuni mesi – spiega ancora il sindcalista a RomaToday - queste aziende utilizzavano lavoratori interinali in modo continuo, per avendo circa il 10% dei lavoratori assunti con contratto part time. La prima richiesta è proprio quella di trasformare tutti i rapporti in full time. Inoltre, occorre mettere in regola alcuni lavoratori che sono sotto inquadrati”.

Buoni pasto da quattro euro

C’è poi il problema dei buoni pasto: “Vogliono semplicemente avere buoni pasto normali, accumulabili, spendibili in tutti i negozi e senza scadenza giornaliera. Attualmente i lavoratori hanno buoni pasto da quattro euro circa e devono consumarli nell’arco di un giorno”.

Infine, c’è la questione dei responsabili: “Sono stati nominati responsabili dei magazzini persone che stavano già col gruppo Faro. Questi responsabili – continua Musso -sono stati messi in vari negozi, rompendo una sorta di patto tacito che era stato fatto coi lavoratori, i quali non volevano più avere a che fare con quei responsabili. Il lavoratore teme che si possa tornare al vecchio sistema, specialmente nei rapporti con l’azienda e nella gestione del magazzino”.

Lo sciopero sembra stia dando dei risultati. Mercoledì prossimo, il 29 giugno, è previsto un incontro tra sindacati e azienda per trovare delle soluzioni.