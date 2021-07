Riparte "Luci su Tempio di Adriano" lo spettacolo di video-proiezione in Piazza di Pietra

Lunedì 5 luglio in piazza di Pietra, ha riaperto "Luci sul Tempio di Adriano" l’installazione di videoproiezioni curata da Paco Lanciano, promossa dalla Camera di Commercio torna e visibile ogni sera.

L'Hadrianeum

Da martedì 6 luglio apre al pubblico l’Hadrianeum uno spettacolare viaggio nel tempo realizzato dal divulgatore scientifico in piazza di Pietra. L'installazione rappresenta un’ulteriore offerta culturale promossa dalla Camera di Commercio.

All’interno della "Sala delle Grida" della ex Borsa Valori, è proposto un video di 22 minuti che nasce nell’ottica di una valorizzazione culturale del proprio patrimonio e, in particolare, dell’edificio che ospita la sede istituzionale della Camera di Commercio di Roma, sulla quale insistono i resti del Tempio di Adriano.

L’opera consiste in una proiezione su pavimento, pareti e soffitto che farà viaggiare i visitatori nello spazio e nel tempo, ripercorrendo le vicende che si sono susseguite nei luoghi del tempio e della zona circostante, permettendo allo spettatore di vivere la Roma Antica. Una voce narrante accompagnerà lo spettatore nel racconto, grazie a un’audioguida in otto lingue. Un’esperienza culturale e cognitiva che permetterà di costruirsi una mappa di riferimento per leggere, conoscere, capire ed apprezzare meglio il luogo in cui ci si trova.

La serata inaugurale

Nella serata della riapertura hanno partecipato la Sindaca Virginia Raggi, e la scrittrice Nadia Terranova che ha dedicato il suo intervento all’opera di Marguerite Yourcenar a 70 anni dalla pubblicazione del suo capolavoro “Memorie di Adriano”. Presente il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, che ha coinvolto il pubblico in una riflessione dedicata al nostro Pianeta.

In conclusione, davanti a 250 spettatori si sono esibiti i Solisti del Progetto “Fabbrica”- Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma, accompagnati al pianoforte dal Maestro Ramon Theobald.

I commenti

Lorenzo Tagliavanti Presidente della Camera di Commercio di Roma ha parlato dell'evento come simbolo della ripresa e del ritorno della normalità. Tagliavanti tiene a sottolineare come la "Camera di Commercio opera sostenendo le piccole imprese, per la diffusione della culturale digitale e ’organizzazione del più importante evento europeo sull’innovazione, Maker Faire Rome, la cui nona edizione si terrà dall’8 al 10 ottobre 2021".