Presentato a Roma il nuovo lounge di Italo alla stazione Termini

Una nuova salata d’attesa nel cuore della stazione più grande di Roma. È stato inaugurato dal presidente Luca Cordero di Montezemelo e l’amministratore delegato Gianbattista la Rocca la nuova Lounge Italo Club di Roma Termini. Un momento utilizzato anche per presentare la nuova stagione invernale ed i progetti per il futuro della compagnia ferroviaria che, da 2019, è coinvolta anche nel trasporto su gomma con Itabus.

Lounge Italo Club di Roma Termini

Al primo piano dello scalo romano è stato inaugurato questo spazio da 300 metri quadrati, un luogo dove i viaggiatori potranno trovare assistenza e attendere il loro treno in totale comfort, utilizzando i servizi dedicati come wi-fi, quotidiani e ristorazione espressa. Le informazioni sugli orari dei treni del gruppo compaiono dietro dei cosiddetti “magic mirror”, ovvero specchi consentono la retroproiezione di led ad alta risoluzione. Un investimento arrivato sull’onda del successo della precedente lounge Termini, che ha fatto registrate l’ingresso di oltre 70.000 persone nei primi 11 mesi del 2023.

Orario invernale

Con l’occasione è stato presentato anche il nuovo piano invernale e le novità che riguardano i principali hub italiani. La tratta “simbolo” di Italo è senza dubbio la Roma – Milano, con un treno in partenza, nelle ore di punta, ogni 20 minuti. È stato presentato il progetto “Mi-Ro” che prevede, per i passeggeri, servizi premium lounge, fast track, desk e pririty ticket offices nelle stazioni.

Roma è, ovviamente, uno snodo centrale per Italo. Nel 2024, oltre ai 34 collegamenti veloci tra la capitale lombarda e Roma, ci saranno 22 collegamenti per Venezia e 10 per Verone. La rete si allarga fino alla Calabria e alla Puglia, con 6 collegamenti ciascuno che partiranno dalla Città Eterna.

Itabus

Come detto, Italo, con l’acquisizione di Itabus, si è lanciata nel campo degli autobus di lusso per integrare la sua offerta di mobilità. Tra le novità presentate, il collegamento Roma – San Benedetto del Tronto con passaggi per L’Aquila, Teramo e Mosciano.

Giubileo 2025

Ovviamente, visto l’arrivo di tantissimi pellegrini per l’apertura della Porta Santa nel 2025, Italo sta pensando anche a nuove offerte in vista del Giubileo. Interrogato su questo da RomaToday, l’amministratore delegato La Rocca ha detto che l’azienda sta preparando un piano ad hoc ma che verrà presentato solo più avanti con un apposita conferenza stampa.