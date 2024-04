Nei supermercati Lidl stipendi più alti per gli oltre 500 dipendenti di Roma

A meno di tre anni dall'adesione, Lidl Italia ha annunciato la decisione di uscire da Federdistribuzione: la federazione che riunisce e rappresenta le aziende della distribuzione moderna, alimentare e non alimentare, che operano con reti di negozi fisici e attraverso i nuovi canali digitali.

Lidl lascia Federdistribuzione

La scelta della catena di supermercati di origine tedesca ha effetto immediato ed è dettata dal “continuo ed eccessivo protrarsi delle negoziazioni per il rinnovo del contratto di lavoro nazionale della distribuzione moderna organizzata, scaduto nel 2019". Così ha comunicato il gruppo.

"Tale decisione è maturata con l'obiettivo di dare risposte concrete e immediate ai propri 22mila dipendenti, che hanno visto in questi anni una progressiva erosione del proprio potere d'acquisto a causa dell'inflazione" si legge nel comunicato nel quale si aggiunge che "da quattro anni i nostri collaboratori attendono il rinnovo del Ccnl ed è per noi inaccettabile che le trattative si siano ulteriormente arenate per dinamiche che esulano dai loro bisogni".

Lo stallo sul rinnovo del contratto

"Il prolungato immobilismo nella trattativa ha introdotto incertezze che intendiamo subito superare per il senso di responsabilità che abbiamo nei confronti delle nostre persone" ha sottolineato Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia.

Buste paga più pesanti per i dipendenti

L'azienda applicherà il contratto collettivo nazionale già rinnovato da Confcommercio che prevede un aumento di 240 euro e una una tantum di 350. Buste paga più pesanti dunque per gli oltre 530 dipendenti di Lidl Italia a Roma e nel Lazio, dove l’insegna gialloblù campeggia su 40 punti vendita di cui la metà nella Capitale.

Il commento dei sindacati

Soddisfatti i sindacati di categoria che proprio sul mancato rinnovo del contratto di Federdistribuzione lo scorso 30 marzo avevano proclamato lo sciopero in supermercati e grandi store. In media al 60% l’adesione registrata nel Lidl da Torrespaccata a Viterbo e Cerveteri. [Qui tutti i dati]

“Prendiamo atto della decisione aziendale, è il risultato del mancato accordo” ha commentato così la notizia, Alessio Di Labio segretario nazionale Filcams Cgil. "Continueremo a mettere in campo tutte le azioni necessarie per tutelare le lavoratrici e i lavoratori del comparto ed arrivare a rinnovo”.

“Apprezziamo la decisione aziendale che testimonia il posizionamento fattivamente finalizzato ad intervenire con misure concrete di sostegno al reddito dei dipendenti. Crediamo che la partecipazione e la presenza dei lavoratori alle iniziative a sostegno del rinnovo abbiano contribuito ad incidere nella determinazione aziendale. Questa è la dimostrazione che la presenza, la partecipazione e l’impegno pagano. Il risultato raggiunto è frutto di tutto questo. Grazie ai delegati, ai lavoratori, e a tutti coloro che credono che le cose si possono cambiare” ha aggiunto il segretario generale Uiltucs Roma e Lazio, Alessandro Contucci.