Chiudono bar e mense delle sedi Telecom: a Roma licenziati 94 lavoratori

Stop ai servizi di ristorazione e catering, chiudono i bar e le mense delle sedi Telecom in tutta Italia. Otto quelle di Roma. Così i 175 dipendenti della società che nel settembre scorso ha disdetto il contratto con il colosso delle telecomunicazioni, la Authentica spa, sono sottoposti a licenziamento. La procedura è stata aperta alla fine dell’anno e nella Capitale sono 94 le persone che da lunedì prossimo (22 gennaio 2024) resteranno senza lavoro.

Licenziati i lavoratori di bar e mense Telecom

Una disdetta del contratto di appalto arrivata perché, a quanto apprende RomaToday, la ditta uscente non reputa più convenienti le condizioni siglate poco prima dello scoppio della pandemia da Covid. Le stesse non sono mai state riviste. Così tra sedi chiuse e dipendenti in smartworking l’appalto in Telecom per l’Authentica non sarebbe più conveniente.

“Non ritenendosi possibile il ripristino delle primordiali condizioni di produzione, ovvero motivi alternativi di contenimento al predetto esubero di personale, a far data dal prossimo 22.01.2024, saremo costretti alla risoluzione dei rapporti di lavoro” ha scritto la società alle organizzazioni sindacali che seguono i lavoratori. Due giorni fa il sollecito anche a Telecom con l’invito a provvedere direttamente al passaggio dei dipendenti all’azienda che offre servizi di telefonia “e garantire, così, la continuità del rapporto lavorativo”. Ma dal quartier generale di Telecom nessun riscontro.

Sindacati contro il silenzio di Telecom e Ministero del Lavoro

I sindacati sono sul piede di guerra. “A tutt’oggi Telecom non ha ancora comunicato le proprie intenzioni sulla prosecuzione o affidamento, ad altra azienda, del servizio” scrivono in una Fesica Confsal, Ugl, Clas, Usb e Cub. “Stigmatizziamo l’inverosimile comportamento di una delle più grandi aziende italiane che in modo consapevole mette a rischio 175 posti di lavoro, con l’inspiegabile aggravante di rifiutare perfino la normale dialettica che soprattutto in questi casi è riservata alle parti sociali”. Anc he il Ministero del Lavoro non è mai intervenuto “pur essendo stato sollecitato diverse volte ad aprire un tavolo di confronto sull’emergenza”.

Da qui la richiesta dei sindacati perché si apra un tavolo di confronto in sede ministeriale alla presenza di Telecom. “Hanno il dovere morale di assumersi le proprie responsabilità di fronte al personale che, sempre a causa delle scelte di Telecom, hanno vissuto negli ultimi quattro anni il calvario della cassa integrazione e della riduzione della retribuzione” concludono Fesica Confsal, Ugl, Clas, Usb e Cub. L’obiettivo è quello di salvaguardare il futuro occupazionale e salariale. Se così non sarà i lavoratori sono pronti a scendere in piazza per protestare.