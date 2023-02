Vincono gli addetti alle pulizie nelle sedi CdP: l'azienda ritira i licenziamenti

Licenziamenti ritirati. Dopo una lunga mobilitazione e due presidi di protesta, alla fine hanno vinto le lavoratrici e i lavoratori della Colaser: la cooperativa che si occupa delle pulizie nelle sedi di Cassa Depositi e Prestiti e che, in seguito al cambio di appalto per il servizio, aveva aperto la procedura di licenziamento per sei dipendenti sui diciassette in totale li impiegati.

La protesta dei lavoratori della Colaser

Il personale dichiarato “in esubero”, come richiesto dai sindacati nei numerosi incontri con l’azienda tenuti per scongiurare i licenziamenti, sarà ricollocato in altri siti.

Esultano i lavoratori che temevano di restare senza occupazione, soddisfatti Filcams Cgil Roma Lazio e Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti che li hanno seguiti nella loro mobilitazione non ritenendo possibile che delle persone, che si occupano di pulizie per un ente partecipato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, potessero essere abbandonate a se stesse senza alcuna prospettiva.

"Evitata perdita di lavoro"

“Ci riteniamo soddisfatti che si sia evitata la perdita di posti di lavoro, anche se - sottolineano le organizzazioni sindacali - riteniamo opportuno sottolineare che se si fosse utilizzato il buon senso fin dal principio, il problema si sarebbe risolto velocemente e senza ripercussioni sulla vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Continueremo a stare al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici e vigileremo per tutta la durata dell’appalto affinché ciò che finora è stato concesso da Cassa Depositi e Prestiti venga di fatto attuato” .