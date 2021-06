Lezioni di inglese online: l'alternativa al corso di inglese tradizionale

Al giorno d’oggi sono moltissimi coloro che scelgono di seguire un corso di inglese online piuttosto che le classiche lezioni in aula.

Si tratta di un trend in costante crescita, destinato ad avere sempre più successo nel prossimo futuro. È vero che il boom delle lezioni di inglese online è stato sicuramente dovuto alla pandemia e alle relative restrizioni che hanno reso di fatto impossibile frequentare in presenza. È però altrettanto vero che chi ha sperimentato questa nuova modalità di apprendimento ne ha compreso i vantaggi, che sono sicuramente di più rispetto a quelli offerti da un corso di inglese tradizionale in aula.

Parliamo insomma di un’alternativa decisamente interessante, che vale la pena prendere in considerazione e che sta riscuotendo un grandissimo successo al giorno d’oggi.

Come funzionano le lezioni di inglese online?

Se in molti hanno già avuto modo di sperimentare le lezioni online di inglese, ci sono ancora persone piuttosto scettiche perché poco informate in merito. D’altronde si tratta di una modalità di apprendimento relativamente nuova, che può sembrare meno efficace rispetto a quella classica, specialmente se non la si conosce e non la si è mai sperimentata.

In realtà, esistono vari modi per imparare l’inglese online, senza doversi recare personalmente in aula e di certo ce ne sono alcuni che risultano nettamente più efficaci rispetto ad altri.

Lezioni di inglese private online

Le lezioni di inglese private a distanza sono quelle che attualmente stanno riscuotendo il maggior successo. Non a caso la piattaforma Preply è la più consigliata per chi vuole imparare la lingua in modo efficace senza spendere cifre esagerate. All’interno del sito è possibile trovare moltissimi docenti certificati, visualizzarne il curriculum e le tariffe, in modo da scegliere quello che si ritiene più adeguato alle proprie esigenze.

Le lezioni sono online e dunque a distanza, ma del tutto personalizzate: vengono dunque strutturate insieme al docente sulla base dei propri obiettivi nello specifico. Questa è una modalità che sicuramente si è dimostrata estremamente efficace perché consente di esercitarsi ed apprendere l’inglese in modo personalizzato, cosa ben diversa dalla classica lezione in aula insieme ad altri studenti.

Applicazioni per imparare l’inglese online

Per imparare l’inglese online oggi è possibile utilizzare anche delle applicazioni come Duolingo, che hanno riscosso un grande successo negli anni scorsi ma che adesso iniziano a dimostrarsi meno efficaci rispetto, ad esempio, alle lezioni su Preply. Questo perché tali applicazioni si concentrano prevalentemente sulle traduzioni e permettono dunque di imparare nuove frasi, ma sono abbastanza limitate da altri punti di vista. Inoltre, alla base di app come Duolingo c’è un sistema informatico e non un insegnante in carne ed ossa che è in grado di fornire feedback e consigli personalizzati. Possono dunque essere una buona risorsa se utilizzate per esercitarsi ma non permettono di imparare l’inglese in poco tempo.

I vantaggi delle lezioni di inglese online

A questo punto viene da chiedersi quali siano i reali vantaggi delle lezioni di inglese online rispetto a quelle in presenza. Perché preferirle ad un corso tradizionale? Ecco alcuni buoni motivi.

Maggiore flessibilità

Seguendo delle lezioni di inglese online è possibile conciliare i propri impegni lavorativi e personali con lo studio, perché si è liberi di scegliere insieme al proprio insegnante in quali giorni e in quali orari effettuare le varie sessioni. Questo è impossibile in un corso tradizionale, che prevede un calendario fisso da rispettare.

Lezioni personalizzate in base alle proprie esigenze

Un altro grande vantaggio delle lezioni online con un insegnante privato sta nel fatto di poter essere seguiti personalmente e di poter impostare i vari moduli in base alle proprie esigenze. Al contrario di un classico corso in cui ci sono diversi partecipanti, nelle lezioni online su Preply ad esempio si è da soli con il proprio insegnante e questo consente di apprendere meglio, concentrandosi sulle proprie lacune e sugli aspetti da migliorare.

Possibilità di scegliere il proprio docente

Nella maggior parte dei casi quando ci si iscrive ad un corso di inglese tradizionale non si ha la possibilità di scegliere il docente e ci si deve accontentare di quello che viene proposto dalla scuola. Su Preply al contrario si può trovare l’insegnante perfetto per le proprie esigenze: dal madrelingua a quello specializzato in ambito finanziario ad esempio. Questo è un bel vantaggio, in quanto ognuno ha degli obiettivi e delle necessità differenti e poter scegliere il docente che si preferisce fa la differenza in moltissimi casi.

Risparmio economico

I corsi tradizionali in aula sono spesso molto cari, perché oltre al prezzo dell’insegnante ci sono altre spese da sostenere come quelle relative alla sede fisica in cui si svolgono le lezioni. È anche per questo che i corsi online sono più convenienti dal punto di vista economico. Chi utilizza Preply tra l’altro è libero di scegliere il docente anche in base alle sua tariffe e dunque al proprio budget.

Per maggiori informazioni clicca qui