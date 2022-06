Leonardo saluta Pomezia: "Intervenga Zingaretti"

Non si possono lasciare soli i lavoratori dello stabilimento di Pomezia della Leonardo Spa. È questo l’appello fatto dal consigliere regionale della Lega Daniele Giannini, membro della commissione lavoro, il quale ha portato in aula una mozione per sensibilizzare la Pisana sulla situazione che stanno vivendo circa 100 lavoratori dello stabilimento pometino.

La Leonardo, Spa azienda a partecipazione statale e leader mondiale nel settore della difesa, ha deciso di smantellare sei siti italiani. Uno di questi è quello di Pomezia, con le attività che verrebbero spostate a Roma e a Cisterna di Latina con l’ottica, secondo l’azienda, di massimizzare l’efficienza industriale.

Chiusura stabilimento di Pomezia, la storia

La vicenda nasce a marzo 2022, quando l’azienda ha annunciato la volontà di voler chiudere lo stabile di 14 mila metri quadrati, all’interno del quale lavorano 700 dipendenti. La società vuole chiudere l’hub di Pomezia e spostare la produzione a Roma Tiburtina e Cisterna di Latina mettendo sostanzialmente in crisi le aziende dell'indotto e i lavoratori del ciclo degli appalti: ossia addetti alla mensa, alle pulizie e alla manutenzione. Circa 100 persone in tutto.

Le proteste di lavoratori e sindacati, arrivati anche sotto il Mef, non sono servite a risolvere la situazione. La procedura per la chiusura non si ferma e, per questo, è stato chiesto un intervento delle istituzioni.

Stabilimento Leonardo di Pomezia, chiesto l’intervento di Zingaretti

"Non lasciamo Pomezia da sola, facciamo sentire forte la presenza dello stato in un territorio già difficile – è la richiesta del consigliere leghista Giannini - quello di Leonardo è un presidio di legalità e occupazione in un'area della provincia che già in passato ha dovuto combattere veementemente con sacche di illegalità che rischiano di riaffacciarsi qualora si creino vuoti pericolosi come la chiusura di un'azienda come questa. Non solo, dobbiamo evitare a tutti i costi un depauperamento del territorio e un brutto segnale per la popolazione come quello di un abbandono da parte dello Stato”.



Giannini ha chiesto che “Zingaretti e la sua giunta si adoperino in tutte le sedi opportune, a partire dal ministero del lavoro, per scongiurare in ogni modo la paventata dislocazione dello stabilimento, anche attraverso l'utilizzo di fondi strutturali come il PNRR. La ristrutturazione di un'azienda, specie se statale, non può coincidere con l'impoverimento di un territorio già fragile, ma – ha concluso Giannini - è compito delle istituzioni fare di tutto per salvaguardarlo".