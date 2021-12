Ledonnesidannodeltu, storie di imprenditrici dei pubblici esercizi in pandemia

Il 30% delle imprese del settore dell’ospitalità è oggi a titolarità femminile. Circa 340 donne imprenditrici della filiera, da due anni fanno networking in una chat nata per “sorellanza digitale” e diventata oggi un punto di riferimento per le titolari di ristoranti, bar, società di catering, stabilimenti balneari e discoteche.

Sorta per iniziativa di Valentina Picca Bianchi, Presidente delle Donne Imprenditrici Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, #Ledonnesidannodeltu è stata prima di tutto una chat di supporto, ma ora anche un libro che racconta il mondo dei pubblici esercizi, quello che dal 6 dicembre più sconterà l’introduzione del Super Green Pass, visto con gli occhi di tantissime donne che in quella chat per mesi hanno scambiato timori e confidenze, perché tra le più colpite dalla crisi causata dalla pandemia da Covid - 19.

“In queste ora siamo tutte in tilt sulle norme, su come destreggiarci con i vari regolamenti. Le associazioni di categoria e i corpi intermedi sono per noi un faro nel mare mosso”, sostiene Picca Bianchi, che racconta la genesi del suo libro e le principali criticità che i pubblici esercizi vivono in queste ore a Roma Today.

La storia che racconta in #Ledonnesidannodeltu è ambientata in un luogo fittizio, un gruppo di WhatsApp, durante il lockdown. La pandemia ha costretto molte imprenditrici a convertire il luogo di lavoro fisico in virtuale, così anche molte comunicazioni di lavoro si sono spostate proprio in chat. Come evitare che le aziende non confondano il lavoro da remoto come un accesso diretto alla vita privata, che soprattutto noi donne abbiamo difficoltà a conciliare col lavoro?

“Innanzitutto non dobbiamo illuderci che lavorando da remoto la gestione della casa sia più flessibile, perché con questa modalità di lavoro non ci sono più perimetri orari. Si devono sicuramente trovare alte formule, altri strumenti che permettano alle donne lavoratrici di esprimersi nel modo migliore. Dico sempre che chi vive il mondo dei pubblici esercizi è ‘drogato di lavoro’, in questo periodo dormirò 3 ore a settimana, i miei figli non li vedo quasi mai e per la prima volta durante la pandemia ho festeggiato Natale in casa con loro. Ci sono persone che si alzano alle 4 di mattina per far lievitare il pane, chi stacca all’1 di notte per terminare il servizio di lavanderia. In questi mesi la pandemia ci ha permesso di guadagnare qualche centimetro di vita normale, ma ci sono ancora molte battaglie da fare come donne per conquistare autonomia”

Come fosse un diario di bordo della pandemia per il settore dei pubblici esercizi, è lei stessa che il 26 febbraio 2020 ha utilizzato la chat #Ledonnesidannodeltu per scandire l’arrivo della pandemia e i primi effetti che ha sui pubblici esercizi. Una ristoratrice, quel giorno, annuncia per esempio 18 disdette presso il proprio ristorante. Secondo lei quali sono gli aspetti della professione che dopo questa pandemia difficilmente ritroverete?

“Sicuramente è cambiato l’approccio alle competenze: molti gestori hanno capito che non si può più fare impresa solo facendo dei buoni cocktail o un buon sugo, dev’esserci una formazione costante, competenze sulla gestione finanziaria, sul mettere un’impresa in garanzia o in equilibrio. Molti proprietari di bar e ristoranti hanno ancora una ‘mentalità del cassetto’ su ciò che entra a fine giornata, senza capire che i denari incassati non sono dell’imprenditore, sono dell’impresa e non rappresentano un guadagno personale. Poi è cambiata anche la concezione dei proprietari degli esercizi, in questi mesi ho fatto diversi incontri di coaching per insegnare alle proprietarie che non sono lavoratrici, ma imprenditrici della loro attività”

Molti lavoratori del settore, tra isolamento sociale e crisi economica, hanno avuto una battuta d’arresto durante questi due anni. Ha mai pensato che quella chat potesse diventare qualcosa di più, come una rete di supporto per i dipendenti dei pubblici esercizi?

“È un progetto che lanciammo già a settembre 2020 con il servizio ‘Pronto ci sono!’, dedicato proprio ai ristoratori in difficoltà. L’iniziativa prevedeva il supporto di un centro di ascolto di 14 psicologi, ci accorgemmo che chiamavano soprattutto uomini. Fu un’iniziativa non vista proprio di buon’occhio però…”

Per quale motivo?

“Qui in Italia un imprenditore che ammette che la sua attività stia traballando è mal giudicato, invece bisogna concepire il fallimento come possibilità intrinseca di un’impresa. In America il fallimento indica che hai avuto già un’esperienza, che sai quando è necessario cambiare le esigenze e gli obiettivi di un’attività. È un dubbio che, forse, ci saremmo dovuti porre in questi anni: lo scorso anno sono state chiuse circa 22mila partite iva appartenenti ai gestori dei pubblici esercizi, considerando che in Italia si contano 1 pubblico esercizio ogni 250 abitanti. Per quanto riguarda le donne, invece, nei pubblici esercizi si contano 112mila partite iva, circa il 30% della popolazione totale di quelle attive nei pubblici esercizi, circa. 320mila imprese del settore”

Sono tantissime le donne perciò che condividono uno stile di vita frenetico e fatto di rinunce che, come lei stessa sostiene dal suo libro, “di giorni di riposo ne concede pochi”. Considerando l’introduzione del Super Green Pass e lo scadere a Roma dei permessi dell’occupazione di suolo pubblico, come affronterete le feste a cui ci stiamo avvicinando?

“Per noi dipendenti, i pubblici esercizi sotto Natale diventano quasi una seconda casa. Il settore più penalizzato finora dalle restrizioni, soprattutto durante le feste, è stato quello del catering, ci sono state perdite del 96-97% e altrettante ce ne saranno quest’anno. In quanto fautrice dell’emendamento sulle OSP, sono favorevole all’allungamento delle concessioni del Comune fino all’estate prossima, ma dev’esserci anche rigore nell’applicazione delle norme, così da evitare che alcuni gestori se ne approfittino”

Come impedirlo?

“L’operatore dev’essere messo nella condizione di attenersi a una regolamentazione precisa, evitando che faccia investimenti per l’ampliamento degli spazi, per poi doverci rimettere. La valorizzazione delle attività è un incentivo per le imprese, sappiamo poi che dove ci sono incentivi, c’è ricchezza per la città e per il paese. Se le occupazioni saranno regolarizzate, anche il Comune e i suoi cittadini ne beneficeranno: dove c’è socialità, ci sono luci accese, dove ci sono fari puntati, vuol dire che c’è controllo, la sicurezza che permette a un posto di essere vivibile”

Dal suo libro emerge anche uno spaccato che tuttora attanaglia il settore, quello del calo della manodopera, tra apprendisti che si rifiutavano di lavorare in cucina e chi di lavare le stoviglie per paura dei contagi. Oggi i pubblici esercizi stanno subendo un cambiamento negli organici e nella ricerca di personale anche per una serie di cambiamenti sociali che nulla hanno a che fare con la pandemia. Quali sono le motivazioni?

“È cambiato sicuramente l’assetto del mondo del lavoro, però chi lavora nei bar, ristoranti, nelle discoteche sa che questo non è un lavoro tradizionale, che non ha orari standard. Molto spesso vengono da me dei ragazzi e mi chiedono se si lavora anche il sabato e domenica per esempio. Non è sicuramente un problema di contratti, perché nei pubblici esercizi vige il contratto collettivo nazionale di lavoro, andrebbe rivisto sicuramente per dare dignità a chi fa il cuoco, cameriere o lavapiatti. Dietro il ristorante c’è una catena di competenze che andrebbe valorizzata, per riportare ordine in tutti i livelli professionali e appassionare i giovani a un lavoro complesso, ma carico di vita”

Quanto cambierà oggi il settore con l’introduzione delle norme sul Super green pass?

“Intanto utilizzeremo un’App aggiornata per la verifica del Green pass con cui fare dei controlli. Il punto è che servirà rafforzare i controlli con una persona destinata allo svolgimento di questa prassi, in un settore dove sono stati già persi a oggi 250mila posti di lavoro, è ancora più difficile trovare qualcuno che possa controllare i green pass così. Molti di noi si sono attrezzati con delle colonnine per la scansione del Qr code, tutte spese che abbiamo dovuto sostenere da soli. Per noi comunque e nonostante tutto è fondamentale collaborare a tutte le fasi dei controlli affinché mai e poi mai si debbano richiudere le nostre attività. Sarebbe una debacle totale del sistema, è fondamentale ottenere ulteriori proroghe per gli spazi esterni sui quali poggiano molti dei nostri dehors, questo al fine di riuscire a esprimere in ogni modo il nostro valore più grande, quello dell’ospitalità e dell’accoglienza"

Parlando di spazi in cui le donne possano sentirsi al sicuro, quanto impatta il gender gap nei pubblici esercizi e, secondo Lei, perché questa rete di supporto virtuale non può essere raggiunta anche fisicamente sul posto di lavoro?

“#Ledonnesidannodeltu è una chat nata prima della pandemia, che ho creato per tenere vicine le donne con l’obiettivo di portarle alla consapevolezza come imprenditrici, di quale sia anche il valore delle attività dei corpi intermedi della confederazione, ma anche dell’importanza del supporto sindacale, legale, della contrattazione associativa. È un modo nuovo di fare associazionismo e se ha funzionato in tempi di crisi e di desolazione durante il Covid, continuerà a dare supporto in tempi di pace. Può essere un modello, ma non l’unico. Non è sicuramente un ‘ghetto’ per i colleghi, perché rappresenta uno step temporaneo per le pari opportunità. Le quote rosa sono uno strumento utile, ma la loro funzione deve portare a un cambiamento nel trend setting del lungo periodo”

Le donne si danno del “tu”, ma se un uomo lo fa sul posto di lavoro lo ritiene poco professionale?

“Facciamo un lavoro in cui la colloquialità col cliente è fondamentale. Il rispetto non si esprime tanto con il tu o il lei, ma con lo spirito di squadra, che spesso dimostrano più le donne che gli uomini. La chat, in tal senso, è uno strumento digitale che allontana dall’esteriorità di una persona, che avvicina all’essenza e permette di mettere da parte le discriminazioni. Almeno su questo abbiamo bisogno di accorciare le distanze”.