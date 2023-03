Lazio regione di precari: un contratto su tre dura meno di 30 giorni

Nel 2022 sono stati interrotti oltre 1,8 milioni di contratti di lavoro, il 13,3% in più del 2019, coinvolgendo 740.000 lavoratrici e lavoratori con una media di 2,5 volte l'anno ben oltre la media italiana (1,78%).

Lazio regione di precari

La causa principale, nel 66% dei casi, sono i contratti a tempo determinato, che sono per lo più di breve o brevissima durata, uno su tre non raggiunge i 30 giorni. Seguono le dimissioni volontarie con il 18%, in aumento rispetto gli anni precedenti. I dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vedono il Lazio essere la prima regione italiana nel rapporto tra numero di contratti cessati e persone coinvolte. Una regione di precari.

Lavoro precario, la Cgil: "Serve inversione di rotta"

"Sono dati che mettono in evidenza le contraddizioni del nostro mercato del lavoro: anche in una fase di leggera ripresa trainata da alcuni settori, se s'indaga sulla qualità dell'occupazione il quadro non diventa positivo” - sottolinea la Cgil di Roma e del Lazio. “Esiste una parte importante di lavoratori che vive di lavoro povero e discontinuo e le crescenti dimissioni volontarie fanno emergere un evidente malessere per tante lavoratrici e lavoratori, che sono alla ricerca di condizioni migliori”. Per il sindacato serve un’inversione di marcia. “Questi sono segnali anche di una difficoltà di programmazione e d'investimento a medio termine da parte delle imprese. Abbiamo bisogno di scelte importanti e coraggiose per evitare che Roma e Lazio diventino sempre più povere, non attrattive ed esauste dal punto di vista produttivo".