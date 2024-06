Anas racconta il suo lavoro per le strade d'Italia partendo dal Lazio

Anas (Società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane), ha dato il via al suo nuovo progetto digital che mira ad approfondire le attività di ogni giorno svolte dal suo personale lungo le strade.

Ingegneri, geometri, operai e cantonieri sono i protagonisti del racconto suddivise in puntate (disponibili sulla piattaforma digital e social della società) che attraverso interviste e immagine racconteranno i lavori di completamento e potenziamento delle strade dell’Italia.

La prima puntata, già online, è stata girata nel Lazio dove Anas gestisce e monitora oltre 1.200 km di strade e autostrade che raggiungono tutte le aree della regione. Nel primo episodio interverranno gli ingegneri Marco Moladori (Responsabile Struttura Territoriale Lazio), Paolo Nardocci (Responsabile Nuove Opere), Alessandro Malizia (Responsabile Struttura Giubileo 2025) e i Direttori Lavori di alcune delle principali opere nella regione, che andranno ad illustrare i seguenti temi:

il presidio costante del personale Anas su tutta la rete in gestione, a partire dal Grande Raccordo Anulare e dall’autostrada Roma-Fiumicino, per garantire una viabilità sicura e il pronto intervento in caso di emergenza;

Gli investimenti crescenti nella manutenzione, con l’obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza e il comfort di guida;

I lavori per il potenziamento delle principali direttrici, con focus dedicati alla statale 4 “Salaria” e al completamento della Trasversale Orte Civitavecchia;

I progetti speciali, come i lavori di Anas per il Giubileo 2025.

Aldo Isi l’Amministratore delegato di Anas dichiara: “Anas lavora ogni giorno sulla sua rete stradale a autostradale di oltre 32mila chilometri, per garantire viabilità e sicurezza in tutto il Paese. La nostra attenzione alle infrastrutture del territorio è strategica e si fonda sull'impegno quotidiano e le competenze dei nostri 7.600 uomini e donne, i cantonieri in primis. Ogni realtà regionale e provinciale attraversata dalle nostre arterie deve avere la massima attenzione”