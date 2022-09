Nel Lazio aprono nuovi corsi per diventare sviluppatori tecnologici

Cosa fare dopo il diploma? Cercare un lavoro o iscriversi all’università? Per gli studenti e le studentesse, c’è anche un’altra possibilità: gli Istituti Tecnologici Superiori.

Percorsi post diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro. Oggi in Italia ci sono più di 100 ITS, e uno degli ultimi nati è l’ITS-ICT Academy, attivo nel territorio della Regione Lazio e interamente dedicato alle tecnologie digitali.

Cos'è un ITS?

Sono istituti che erogano una formazione biennale riconosciuta dal ministero dell’Istruzione e che rilasciano un titolo di studio “Diploma di Tecnico Superiore”. La principale caratteristica è che i corsi sono realizzati in collaborazione con imprese, università, enti di formazione, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del Paese. Il loro obiettivo è formare professionisti con le competenze tecniche più richieste dalle aziende, pronti ad entrare nel mondo del lavoro. I corsi ITS consentono di fare un’esperienza di stage in azienda: durante questo periodo di formazione professionale, gli studenti hanno l’opportunità di sperimentare direttamente sul campo le competenze acquisite e di contribuire allo sviluppo dei processi di digitalizzazione aziendali, grazie alle conoscenze e alle dinamiche innovative proprie dei Tecnici Superiori.

I corsi sono strutturati per competenze anziché per materie. La competenza è la capacità di mettere a frutto quello che si sa per realizzare qualcosa. Learning-by-doing, project work, problem solving, design thinking sono solo alcuni degli approcci didattici più utilizzati dagli ITS. Infatti un’altra caratteristica che contraddistingue i corsi degli ITS è acquisire competenze facendo tantissima pratica minimizzando la parte teorica all’essenziale.

ITS-ICT Academy, una nuova realtà

Quest’anno è nato un nuovo ITS, che partirà a fine ottobre con quattro corsi per diventare sviluppatori di applicazioni cloud; Programmatori di app per mobile e data scientist/analista big data. Tutti i percorsi sono organizzati in 4 semestri per un totale di 1.800 ore di cui 720 ore in stage presso le aziende fondatrici della Fondazione (Agic Technology, Datamanagement Italia SPA, Digital Engineering, Ecubit, Geeklogica, IAD, MAC SUN, Onyx Technology, Philmark Group, Silicondev SPA, Solving Team, Topnetwork SPA, Values On). Inoltre le aziende saranno coinvolte attivamente anche durante la formazione intervenendo nelle attività di docenza con lo scopo di dare, sin da subito, un taglio orientato al mondo del lavoro.

I percorsi formativi sono stati progettati dal Dipartimento di Informatica della Sapienza di Roma, in base all’effettivo fabbisogno di profili professionali rilevati dalle aziende. La Fondazione, infatti, comprende 15 aziende, 2 istituti superiori, 3 enti locali e 2 enti di formazione, Accademia Informatica e AKT, con il patrocinio della Regione Lazio. Grazie alla caratteristica degli ITS, che fornisce fin da subito agli studenti le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro, i giovani hanno la possibilità di accedere direttamente alle aziende e iniziare un percorso professionale.

Gli open day

Per conoscere tutte le attività e le opportunità dell’ITS-ICT Academy è possibile partecipare a uno dei prossimi open day. Dopo le tappe a Sacrofano e agli Istituti ‘Armellini’ e ‘Piero Calamandrei - Via Carlo Emery’ di Roma, l’ITS-ICT Academy farà tappa al Dipartimento di Informatica della Sapienza di Roma il 30 settembre, alle ore 15:00 in via Salaria 113. L’ultimo incontro tra studenti e aziende sarà invece a Roiate (RM) il 7 ottobre, alle ore 11:00 in via Montessori 1.

“I giovani interessati possono presentarsi direttamente all’open day, o fare una preiscrizione sull'apposito portale - spiega Fabrizio Rizzitelli, presidente della Fondazione ITS-ICT Academy. - All’open day daremo tutte le indicazioni sui percorsi formativi ai quali partecipano le aziende che accoglieranno gli studenti, prima con tirocini e poi con assunzione degli studenti al termine del biennio formativo”.

Come iscriversi ai corsi

È possibile procedere tramite il sito di ITS Academy entro il 12 ottobre 2022. I corsi prenderanno il via dal 24 ottobre.