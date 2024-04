“Precarietà, paghe irregolari e soldi fuori busta. Ecco come si lavora nei supermercati di Roma”

Contratti precari, stipendi che spesso arrivano in ritardo con gli straordinari pagati fuori busta. Ansia e stress, con le lavoratrici a denunciare la mancanza di pagamenti regolari a differenza di quanto accade ai loro colleghi uomini. È questo a grandi linee quanto emerge dalla ricerca demoscopica “Le condizioni lavorative nei super e iper mercati nel Lazio” commissionata dalla Uiltucs di Roma e del Lazio al professor Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto demoscopico Lab21.01, azienda italiana che si occupa di ricerche di mercato e sondaggi di opinione.

"Un quadro a tinte fosche che colpisce in particolare i soggetti più deboli" commenta Alessandro Contucci, segretario generale del sindacato. E i numeri spiegano bene un universo complesso, fatto di precarietà, disuguaglianze e contratti pirata. Al 41,9% dei lavoratori intervistati (mille le interviste validate) la retribuzione mensile non viene corrisposta regolarmente, con una percentuale che, fra le donne, sale al 61,4%, nel 27,6% dei casi eventuali maggiorazioni di stipendio vengono pagate fuori busta. La ricerca consta di quattro parti: il tipo di contratto lavorativo, la sicurezza sul lavoro, il rapporto con i superiori e infine la condizione lavorativa generale.

Contratti precari

Il 36,1% dei lavoratori intervistati dicono di aver firmato un contratto a tempo determinato; il 27,3% a tempo indeterminato; il 20,3% a chiamata; l'8,1% come stage; il 5,4% con rapporto interinale e il 2,8% in forma di apprendistato. Il 64,2% dei lavoratori poi lavora in part-time, sia esso verticale o orizzontale, e il 64,1% degli intervistati dichiara di lavorare dalle 20 alle 40 ore settimanali e non sempre, secondo il 50,2%, passano le 11 ore previste dal contratto fra la fine di un turno e l'inizio dell'altro. “Una situazione di precariato, da un lato, e di non rispetto delle regole più elementari, dall'altro, che fa sorgere non pochi dubbi e interrogativi" incalza Contucci.

Straordinari pagati fuori busta

Dubbi e interrogativi alimentati da un altro dato preoccupante: il 27,6% dei lavoratori, che hanno risposta al questionario, dichiara che le ore di straordinario o i giorni festivi vengono pagati fuori busta o comunque non vengono pagate regolarmente. "Si tratta di una forma di sfruttamento che diventa ancora più odiosa dal fatto che a subirla sono, nel 67,3% dei casi, le donne e, nel 48,1% dei casi, giovani dai 18 ai 24 anni. Ovvero le persone più facilmente colpibili e di certo le più vulnerabili. Una pratica che fa il paio con quella che devono subire i cosiddetti esternalizzati: il 54,2% delle persone con contratti di questo tipo ha infatti una paga diversa, con un delta fra maggiore e minore pari al 16,4%" commenta il segretario generale.

Stipendi in ritardo

Altro punto dolente riguarda la regolarità della corresponsione mensile dello stipendio che, per il 41,9% degli intervistati, non viene sempre retribuita regolarmente. "Anche in questo caso - sottolinea Contucci - a essere colpiti sono i soggetti più deboli: le donne nel 61,4% dei casi e i giovani dai 18 ai 24 anni nel 39,6% dei casi. Un dato che non può essere sottaciuto e che è spia di interventi non regolari che vengono compiuti, diciamo così, chirurgicamente perché riguardano persone che hanno minori strumenti di difesa e di cui i datori di lavoro si approfittano in modo scientifico e mirato. Il che sinceramente è davvero insopportabile".

Sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro è l'ulteriore capitolo su cui la ricerca del professor Baldassari ha voluto puntare i riflettori. L'87,8% degli intervistati, ovvero una stragrande maggioranza, afferma che sui luoghi di lavoro vengono rispettate le norme di sicurezza, salute e prevenzione. Con un neo: il 12,2% infatti dichiara di non essere stato informato sulle normative vigenti: "Ma il vero vulnus - dice Contucci- riguarda le norme hccp che, per il 65,2% dei lavoratori che hanno risposto al questionario, non vengono sempre rispettate nella propria azienda. Questionario che poi indaga sul rapporto con i superiori: non sereno per il 23%, sereno per il 29,9% e normale per il restante 47,1%. Rapporto che si traduce in pressioni sul lavoro di cui ne risentono il 62,1% degli intervistati, donne e over 45 in particolare. Il che, per 47,7% ha un risvolto decisamente negativo".

Stress, ansia e angoscia

L'ultimo capitolo della ricerca riguarda le condizioni lavorative in generale di chi opera nella Grande distribuzione organizzata. Alla domanda di quale sentimento prevale nelle ore di lavoro, il 47,8% indica lo stress, il 12,6% l'ansia, il 10,4% l'angoscia, il 9,4% la depressione e il 7,9% uno stato di arrabbiatura continua. "Un quadro preoccupante - commenta Contucci - sul quale occorre immediatamente fare chiarezza per arginare una deriva che, nella grande distribuzione organizzata, colpisce duramente i lavoratori e, in particolare, i soggetti più deboli”.

La campagna della Uiltucs di Roma e Lazio

E il sindacato si muove. Nelle metropolitane di Roma c’è già una campagna che attraverso un Qr code permette ai lavoratori di inviare una denuncia sulla propria condizione di lavoro. “Lo studio infatti - sottolinea il sindacalista - non è un punto di arrivo, ma la spinta ai lavoratori perché emergano problemi e criticità”.