Il Pnrr fa crescere l'industria ma nel Lazio ingegneri e tecnici scarseggiano

Neolaureati in ingegneria, fatevi sotto. I cacciatori di talenti a Roma e dintorni cercano soprattutto questi profili professionali per le aziende che si occupano di produzione industriale. A garantirlo è chi si occupa di selezione del personale, nello specifico Manpower e il merito sarebbe dei soldi del Pnrr, 13 miliardi di euro destinati alla transizione 4.0.

Il finanziamento ha l'obiettivo di incentivare l'ammodernamento del tessuto industriale e i dati occupazionali. E le ricerche sono focalizzate su ingegneri energetici e civili. D'altronde la maggior parte delle attività di cantiere in giro per l'Italia e anche a Roma sono per l'efficientamento energetico di edifici pubblici e privati e attività legate al Superbonus 110%.

Sono inoltre sempre molto richiesti, fa sapere Manpower, anche gli Ingegneri di Processo per la pianificazione e ottimizzazione della produzione, oltre che gli assemblatori meccanici ed i collaudatori elettronici.

Un trend che non è solo di moda, perché non si esurirà in pochi anni. Ma si consoliderà. Entro il 2030, secondo lo studio di previsione fatto dalla società insieme a EY, crescerà significativamente il fabbisogno di queste figure professionali. E se da una parte la domanda crescerà, dall'altra non è affatto detto che l'offerta sarà adeguata. Nel 2022 il "talent shortage", ovvero la carenza di talenti, si è attestata al 72%. Sette aziende su dieci non riescono a trovare profili adatti alle loro esigenze.

Tra le figure in crescita nei prossimi dieci anni ci saranno i tecnici specializzati (+2,4%), gli ingegneri che si occupano di ricerca e sviluppo (+8,1%), industriali e gestionali (+5,9%), elettronici (+5,5%) e meccanici (4%). Nel Lazio il trend è di 120.000 unità richieste tra giugno e agosto 2022 e per Unioncamere - Anpal, tramite il sistrma informatico Excelsior, la difficoltà di reperimento segnalata supera il 35%.