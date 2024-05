A Roma e nel Lazio è boom di lavoratori nel mondo dell'informatica

L’80% di chi ha un attestato specifico trova lavoro nel giro di pochissimo tempo ed arriva a guadagnare fino a 32 mila euro l’anno. Una nuova frontiera del lavoro che genera posti grazie, soprattutto, a chi sviluppa software, sistemi di cybersecurity o chi si dedica al gaming. Parliamo del settore dell’”information and communication technologies” (Ict), ovvero quello delle tecnologie riguardanti i sistemi integrati di telecomunicazione.

Roma e il Lazio ospitano le più grande società di “information tecnhnologies”, realtà che sono alla costante ricerca di nuovi lavoratori. Un mercato, come detto, in costante aumento. Basti pensare, ad esempio, anche al Tecnopolo di Roma, alla nuova Smart Factory di Alenia Thales o al maxi data center di Aruba. Non solo. Secondo gli ultimi dati riportati da Assintel e Confcommercio Roma, un'azienda su tre del Lazio vuole investire in tecnologie emergenti. Chi ha le giuste competenze nel settore dell’informatica ha tantissimi sbocchi lavorativi. E non parliamo più di un lavoro prettamente maschile: circa il 20% dei professionisti sono infatti donne.

Boom di richieste

“Già dal primo anno abbiamo avuto una richiesta di iscrizioni superiore alle nostre aspettative” racconta, a RomaToday, Euclide Della Vista, presidente della Fondazione Its Academy Lazio Digital, costituitasi l’11 maggio del 2022 a Roma. Un progetto nato da una partnership che raggruppa la Citta Metropolitana di Roma Capitale, l’Università La Sapienza, l’IIS Giorgi – Woolf, i comuni di Pomezia e Palombara Sabina , l’ordine dei periti industriali e aziende del settore formazione e ict: Jobconsult, Orienta Academy, Algoritmo, Mediafarm, Euclide e Stupendo.

Sono circa 500 gli studenti che si sono voluti iscrivere per partecipare ai corsi di cybersicurezza, sviluppo videogiochi, ambienti di programmazione e cloud developer nel primo anno di vita di questa realtà. Numeri che raccontano come il settore sia in forte crescita ed espansione. Il quartier generale si trova nel quartiere Pigneto, in via Filippo de Magistris, in un locale completamente ristrutturato all’interno di un complesso scolastico.

Le aziende coinvolte

Come detto, una delle caratteristiche delle nuove figure professionali legate alle tecnologie è quella di riuscire a trovare velocemente un lavoro. “Per iscriversi alla nostra accademia ci sono delle attività di selezione alle quali partecipano anche responsabili del personale delle aziende del settore – spiega Della Vista – soggetti che entrano a pieno titolo nell’attività formativa, andando a selezionare che comporrà la classe. Le aziende ospitano gli studenti in periodi di stage per garantire, così, una conoscenza diretta tra lo studente e le imprese che, in futuro, potrebbero assumerlo”.

Ci sono anche tante attività collaterali, come gli “aperitech”, per parlare delle novità tecnologiche, o i contest. Due team della Lazio Academy, con altrettanti progetti, sono in finale nell’ambito della challenge del ministero del Made in Italy "Let's Cyber Game", un contest, che si deciderà il 21 maggio, sulla cybersecurity. Una materia, quest’ultima che sta diventando sempre più importante per tutte le aziende, non solo del settore.