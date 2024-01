Roma capitale della precarietà: la metà dei contratti dura un giorno

“A Roma e nel Lazio c’è un’emergenza che riguarda il lavoro che si chiama precarietà, che prosegue da tempo ed è stata alimentata da scelte sbagliate dei diversi governi nazionali che hanno sfavorito il lavoro stabile”.È perentoria l’analisi della Cgil Roma e Lazio a margine della pubblicazione del report “Il lavoro nel Lazio: precarietà e brevità dei rapporti di lavoro”.

Il report sulla precarietà della Cgil Roma e Lazio

Lo studio evidenzia come il rapporto tra contratti a tempo determinato e indeterminato evidenzi un progressivo assottigliamento del lavoro stabile, seppur con percentuali diverse. I nuovi tempi indeterminati sono il 9% nel Lazio, l’8% su Roma, il 15% nella Città Metropolitana di Roma, il 16% a Frosinone, il 7% a Latina, il 15% Rieti e il 10% a Viterbo. La precarietà, però, non è tutta uguale. Gli ultimi anni mostrano un avanzamento dei contratti con le durate più brevi a discapito dei contratti, seppur a termine, di maggiore durata nel panorama regionale. Guardando al dato territoriale, in realtà, appare chiaro lo squilibrio tra Roma e il resto del Lazio.

A Roma la metà dei contratti dura un giorno

A Roma il 48% dei contratti attivati (694.363) dura un solo giorno, nel resto del Lazio si va dal 4% al 10%, al di sotto della media nazionale del 12,6%. Al contrario, nel resto del Lazio, hanno un maggior peso i contratti di lavoro compresi tra 1 mese e i 12 mesi. A ritrovarsi ad aver lavorato con un contratto durato un solo giorno nel Lazio sono in 109 mila, di cui 99 mila su Roma.

La maggior presenza di contratti brevi nella Capitale determina che il rapporto tra contratti e persone sia decisamente più alto del resto del Lazio (2,87 contro 1,5) in modo particolare nel mondo dello spettacolo dove a Roma si arriva a una media di 16 contratti l’anno per le donne, ai servizi con quasi 3 contratti l’anno mentre nel resto del Lazio non si arriva all’1,5 e al settori pubblici dove la media di contratti a Roma è più alta che nel resto del Lazio. Con un così alto tasso di contratti a termine ne deriva che la causa principale dell’interruzione dei contratti di lavoro, con più forza su Roma, sia la scadenza stessa del contratto, anziché altre forme come le dimissioni volontarie o i licenziamenti.

La situazione lavorativa di giovani e donne

I dati anagrafici mostrano una minore partecipazione delle giovani donne under 35 rispetto ai coetanei uomini, che incidono maggiormente sulla loro platea di riferimento. Nella Capitale e nella città Metropolitana il divario è meno forte che nel resto del Lazio, a Roma il divario è di 3 punti percentuali mentre nelle altre province si arriva ai 7 punti percentuali.

Inoltre le donne che entrano nel mercato del Lavoro a Roma hanno una maggiore stabilità rispetto agli uomini per incidenza di contratti a tempo indeterminato, a differenza di quanto accade nel resto della Regione dove, quando la percentuale non è eguale, è più bassa per le donne.

“Il lavoro è in codice rosso”

“Come la sanità anche il lavoro è da codice rosso nel Lazio” commenta il segretario generale della Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola. “La precarietà continua a crescere anno dopo anno a causa delle leggi nazionali sbagliate, ma anche per l’immobilismo delle amministrazioni territoriali, delle forze politiche e di troppe imprese che pensano solo ai profitti. Ci mobiliteremo a tutti i livelli perché è inaccettabile e inspiegabile che nel Lazio, definito da molti la locomotiva del Paese, il lavoro è sempre più povero e iperprecario e che lo è soprattutto a Roma. Abbiamo davanti il Pnrr e il Giubileo per cambiare tutto questo. Servono - sottolinea il segretario - scelte coraggiose per uscire dalla stagnazione e da un modello di sviluppo che non funziona”.