Lavoro: firmato il protocollo contro le disparità di genere

I dati dell’Istat parlando chiaro. A fine 2022 si contano 334mila posti di lavoro in più rispetto al 2021. Di questi, però, solo 38 mila sono occupati da donne, il resto da uomini. Per questo, diventa ancora più importante l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra i centri per l’impiego della regione e l’ufficio della consigliera di parità regionale che punta, in particolare, ad aiutare le donne ad entrare nel mondo del lavoro. Peccato che, da quanto si evince, non siano stanziati fondi ma solo una serie di “buone prassi” da utilizzare per i prossimi tre anni.

La situazione

Nel protocollo si fotografa quella che è l’attuale situazione occupazionale delle donne nel Lazio. Si scrive, infatti, che persiste “notevole squilibrio di genere nell'accesso, nella permanenza, nel reinserimento nel mercato del lavoro”. Uno squilibrio che si ripercuote anche sulle retribuzioni e sui percorsi di carriera. Il covid-19, inoltre, ha accentuato le disparità tra uomini e donne.

I casi meritevoli

Visto che il fenomeno è molto diffuso, non si potranno aiutare tutte le donne in difficoltà. Per questo, nel protocollo si specifica che bisognerà individuare “una serie di situazioni meritevoli di maggiore tutela in quanto a serio rischio di disoccupazione di lunga durata o addirittura di povertà”. Una volta individuate queste situazioni, si dovrà trovare “un sistema di buone prassi che limiti almeno in parte il disagio e le ricadute negative della oggettiva condizione di difficoltà in cui ancora vengono a trovarsi le donne alle prese con il mercato del lavoro”.

Buoni propositi

Nell’accordo ci sono tanti buoni propositi che, però, dovranno poi confrontarsi con la realtà del mondo del lavoro. Nello specifico, i centri per l’impiego della regione Lazio si impegneranno a “collaborare fattivamente con la consigliera”, segnalando casi di difficoltà nell’inserimento, reinserimento lavorativo “causato dal genere”. L’ufficio della consigliera di parità regionale dovrà coinvolgere tutti gli operatori “in momenti informativi” per migliorare le loro competenze sul tema delle discriminazioni di genere.

Incontri e informazioni

I centri per l’impiego dovranno organizzare “incontri informativi e di consulenza sulla creazione di “imprese femminili e sulle auto imprenditorialità”, coinvolgendo anche l’ufficio della consigliera. Le parti valuteranno la possibilità di promuovere congiuntamente, unendo le competenze, “momenti di approfondimento e di informazione alla collettività”. Insomma, si parla di conferenze, seminari, convegni. Strumenti utili, assolutamente, ma nel protocollo sembra manchino interventi concreti, con lo stanziamento magari di fondi importanti per risolvere i problemi.

Piani per il futuro

Visto che il piano ha durata triennale, si è specificato che, “in futuro”, si cercheranno “collaborazioni anche con enti terzi, quali associazioni, enti terzo settore, associazioni datoriali, sindacati ed ulteriori enti istituzionali” per “ampliare la rete d’intervento”. Infine, i soggetti firmatari si riuniranno “con cadenza annuale, per un opportuno scambio di informazioni” e per coordinare “la propria rispettiva attività di repressione e disincentivazione di qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta di genere nei luoghi di lavoro”.