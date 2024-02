Il debito da 124mila euro della Prefettura che lascia i lavoratori senza stipendio

Senza stipendio da ottobre, con le mensilità arretrate che continuano ad accumularsi senza che nessuno sappia o dica quando verranno accreditate. È la situazione che vivono i lavoratori, dieci in tutto, che prestano servizio presso le scuderie della Questura di Roma. Dalla Caserma La Marmora al centro di coordinamento de Ladispoli, Tor di Quinto e Ostia sono impegnati nella pulizia delle stalle e nell’accudimento dei cavalli della polizia.

I pagamenti mancanti della Prefettura

Un appalto gestito dalla Prefettura di Roma “che però ci deve 124mila euro” dicono a RomaToday i vertici della Exchange New Business, la società che si è aggiudicata il servizio cominciando ad erogarlo nel gennaio scorso. Per buona parte dell’anno affidamenti mensili e fatture pagate. Poi ad ottobre qualcosa si è rotto. Quei pagamenti da 24.800 euro al mese non sono più arrivati, “dalla Prefettura di Roma - ci spiega Nino Carmina Cafasso, il consulente del lavoro che segue la società - è mancata proprio l’attribuzione dei codici CIG (Codice Identificativo Gara ndr.), ossia quel codice alfanumerico che serve per identificare e tracciare in modo univoco i pagamenti relativi ai contratti pubblici. “E questo di fatto - sottolinea Cafasso - ci ha impedito di emettere le fatture”.

E quindi di incassare il dovuto e pagare i lavoratori che da quattro mesi attendono i loro stipendi, inclusa la tredicesima.

I lavoratori delle scuderie della Questura senza stipendio

“Quel che accade ai lavoratori delle scuderie della Questura è paradossale”. Anche prima del passaggio dell’appalto tra Ecoin ed Exchange New Business c’erano stati problemi con il pagamento degli stipendi, “mai arrivati puntuali” denuncia il segretario provinciale di Roma del sindacato Fesica Confsal, Paolo Trivisonno. “I problemi sono iniziati già due anni fa e adesso i lavoratori non percepiscono la retribuzione da novembre compresa l’ultima tredicesima e quanto recuperato fino ad ora è stato possibile solo dopo nostre vertenze ed ingiunzioni di pagamento. Non capiamo davvero, con grande stupore, come sia possibile che la Prefettura, un organo del Ministero dell’Interno che rappresenta il Governo con anche compiti di vigilanza sul rispetto delle norme, rimanga indifferente davanti al necessario rispetto della legalità. Nessuno, in barba oltretutto allo statuto dei lavoratori – tuona il sindacalista Fesica Confsal – tra i responsabili dei dipartimenti preposti, la segreteria del Prefetto ed i tre stessi Prefetti succeduti in questi anni, da Piantedosi all’attuale Lamberto Giannini, ha mai dato un segnale di risposta in nome della legge e dello Stato. Chiediamo al Signor Prefetto a chi si devono rivolgere cittadini e lavoratori, per far rispettare la legge, se non allo Stato?”. Sindacato e lavoratori attendono una risposta.

Nessuna risposta ai lavoratori

“Questo silenzio è assordante” commenta Trivisonno ai nostri microfoni. “La Prefettura non ha mai risposto alle nostre comunicazioni e alle richieste di incontro, non ha mai dato seguito agli adempimenti previsti dal codice degli appalti quando, avuta notizia del mancato pagamento degli stipendi, dovrebbe prima diffidare la ditta a provvedere entro 15 giorni e poi eventualmente pagare direttamente in surroga il personale”.

“La situazione è insostenibile”

“Ma il problema è che la Prefettura è in debito con noi e la nostra azienda così non è nella condizione di sostenere con propri mezzi il pagamento delle retribuzioni dovute per le maestranze dell’appalto” spiegano i vertici della EXC. “Oltretutto il ritardo nei pagamenti ha fortemente destabilizzato gli equilibri finanziari interni rendendo impossibile qualsiasi programmazione aziendale in un contesto di fortissima difficoltà nelle riscossioni, circostanze tutte che rendono difficoltosa l’ordinaria amministrazione delle attività e determinando, ad oggi, una situazione ormai insostenibile”.

Da qui l’ultimo sollecito alla Prefettura di Roma. “Anche perchè - dicono a RomaToday Emerico e Salvatore Amari manager della Exchange New Business - i lavoratori continuano a svolgere il servizio in modo puntuale ed ineccepibile. Questa è una situazione assurda”.

“Meritiamo almeno un cenno di risposta, qualche notizia,vista la situazione incredula creatasi. Stiamo rischiando - si legge nella pec inviata dall’azienda alla Prefettura di Roma che abbiamo potuto visionare - conseguenze irreparabili per la nostra società, ed il vostro silenzio ci lascia esterrefatti. È un’arma brutale, che non meritiamo”.

Intanto dieci lavoratori sono senza stipendio da quattro mesi. E far fronte alle spese familiari e quotidiane per loro è sempre più difficile.