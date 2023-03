Chiudono le foresterie de La Sapienza: in 20 rischiano di rimanere senza lavoro

Dieci giorni e poi si ritroveranno senza lavoro. Sono gli addetti alla reception e alle pulizie delle foresterie dell’Università La Sapienza: strutture ricettive che accolgono quei professori, studenti e ricercatori che arrivano da fuori città. Il 31 marzo l’appalto relativo ai servizi di accoglienza e igiene scadrà, contestualmente le foresterie di via Nomentana e via Volturno saranno chiuse per ristrutturazione lasciando i lavoratori, una ventina in tutto, nell’incertezza più totale.

“La situazione è complessa e drammatica, si tratta infatti di un fine appalto e quindi manca la prospettiva della continuità. Questo vuol dire che una volta finiti i lavori di ristrutturazione, quando le foresterie riapriranno, la società che poi gestirà i servizi di reception e pulizie non sarà tenuta ad assorbire i lavoratori che oggi fuoriescono” - ha spiegato a RomaToday il segretario generale della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti, Stefano Diociaiuti. “A tutt’oggi non c’è alcuna notizia né alcun bando che possa dare risposte sul futuro a queste famiglie”. Il sindacato pretende che venga fatta chiarezza al più presto dando garanzie ai lavoratori coinvolti.

Le prime risposte potrebbero arrivare dal prossimo incontro del Consiglio di Amministrazione della Sapienza. “I lavoratori - conclude Diociauti - sono sospesi da tempo in un clima di immeritata incertezza e assenza di risposte: non è pensabile che queste persone siano lasciate sole”.